Zatrzymano wandala, który ostrzelał przystanek

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji V ustalili i zatrzymali sprawcę zniszczenia wiaty przystankowej, do jakiego doszło 28.09.2022 roku w Sosnowcu na ulicy Wiejskiej. 36-latek ostrzelał szyby wiaty z broni gazowej. Wartość zniszczeń wyceniono na kwotę blisko 2300 złotych.

Sprawca był w przeszłości karany za podobne przestępstwa

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji V prowadzili sprawę zniszczenia wiaty przystankowej, do jakiego doszło w dniu 28.09.2022 roku. O akcie wandalizmu zawiadomił ich wówczas przechodzień. Dzięki pracy kryminalnych sprawca został ustalony i w dniu 24.10.2022 roku zatrzymany. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Sosnowca w przeszłości karany za podobne przestępstwa. Podczas przeszukania śledczy znaleźli u niego broń gazową, na której posiadanie nie jest wymagane zezwolenie, jednak to właśnie z niej 36-latek ostrzelał wiatę przystankową, wybijając w niej szyby.

Policjanci zabezpieczyli broń jako dowód w sprawie. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do dokonania zniszczeń- tłumaczył, że był wtedy pijany i nie wie, dlaczego to zrobił. Za popełnione przestępstwo może mu teraz grozić do 5 lat więzienia. Wartość zniszczeń wyceniono na kwotę blisko 2300 złotych.