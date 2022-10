Halloweenowy repertuar w kinach Helios!

Tradycyjnie w ostatni weekend października kina Helios zapraszają wszystkich fanów kina grozy na wyjątkowy repertuar przygotowany głównie z myślą o nich. To wyjątkowy czas kiedy ciemność na salach kinowych nabierze szczególnego znaczenia, a prezentowane filmy zapadną na długo w pamięć. Dla tych z widzów, którzy preferują inne gatunkowo kino, Helios ma w zanadrzu wiele ciekawych propozycji. Zapraszamy życząc udanych seansów!

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

„Halloween. Finał” to pierwsza z propozycji premierowych nadchodzącego weekendu. Widzowie kolejny raz staną twarzą w twarz z Michaelem Myersem. Cztery lata po wydarzeniach z ubiegłorocznego „Halloween Zabija”, Laurie mieszka z wnuczką i kończy pisać swój pamiętnik. Michael Myers nie był widziany od tamtej pory. Laurie, po tym jak pozwoliła, aby widmo Michaela determinowało jej życie przez dekady, postanowiła wyzwolić się od strachu i zapanować nad swoim życiem. Jednak teraz Laurie musi stanąć do ostatecznej konfrontacji ze złem, raz na zawsze!

Druga mrożąca krew w żyłach premiera to „Egzorcyzmy siostry Ann” historia, młodej zakonnicy, która na skutek wydarzeń z dzieciństwa zyskała pewien dar i stała się pierwszą w historii kobietą, której Kościół katolicki zezwolił na wykonanie obrzędu egzorcyzmu. Podczas jednej z przerażających sesji, Anna doświadcza obecności demona o niesłychanej mocy. Tylko ona jest w stanie stawić mu czoła. Nie jest to bowiem ich pierwsze spotkanie...

Nocne Maratony Filmowe Helios jak co roku stawiają przed Fanami horrorów nie lada dylemat. Do wyboru są dwie noce i dwa zestawy filmów, a w nich aż 8 przerażających horrorów w tym 5 przedpremierowych! 28 i 31 października widzowie mogą wybierać spośród wybranych na tę okazję tytułów. W pierwszym zestawie: “EGZORCYZMY SIOSTRY ANN”, “SMAKOSZ ODRODZENIE”, “LARWY” i “NIE PATRZ w DÓŁ”. Zestaw drugi to również prawdziwa uczta dla miłośników filmów grozy, a wśród nich: “OPĘTANA”, “GOŚCIE”, “SIEDLISKO ZŁA” oraz "APOKAWIXA”. Pewne jest, że taka dawka strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli zasnąć. Pytanie na który z zestawów wystarczy widzom odwagi?

Dwayne Johnson zatrzęsie nie tylko Uniwersum DC ale i niejednym kinem Helios! Nadchodzi „Black Adam” historia o antagoniście Shazama, którego widzowie mieli już szansę zobaczyć na dużym ekranie. w trakcie poszukiwań pewnego artefaktu w jednej ze starożytnych świątyń Black Adam zostaje przywołany na Ziemię. Do jego pojmania wyrusza grupa superbohaterów - Justice League of America. Jak zakończy się ta walka?

Dobrze znani młodym widzom bohaterowie animacji „Kopciuszek. Historia prawdziwa” powracają w nowym filmie „Kopciuszek i Kamień Życia”. Kopciuszek wraz z przyjaciółmi ruszają w pełną przygód wyprawę, aby odczarować księcia Alexa. Jedyny sposób to odnalezienie legendarnego Kamienia Życia. Na najmłodszych widzów czeka dużo magii i dobrej zabawy.

W ostatnim czasie polskie kino ma do zaoferowania widzom wiele różnorodnych gatunkowo produkcji. W repertuarze Helios kinomani znajdą cztery nowe filmy. Szalona komedia „BEJBIS” od twórców hitów „Lejdis” i „Testosteron”, które obejrzało miliony polskich widzów. Ogrom śmiechu i żartów sytuacyjnych w doborowej obsadzie.

Dawid Ogrodnik nie raz udowodnił szerokiej publiczności, że jest aktorem wszechstronnym potrafiącym wcielić się w magnetyzujący sposób w każdą postać. Tak jest i w przypadku biografii księdza Jana Kaczkowskiego w filmie „Johnny”. To pełen ciepła film, który skruszy każde serce.

31 października w Kinie Konesera "Niewiniątka" trzymający w napięciu, niepokojący, a przez niektórych krytyków okrzyknięty skandynawskim Stranger Things. W małym norweskim miasteczku w sezonie białych nocy i niekończących się polarnych dni, dzieci spędzają beztrosko czas szukając wakacyjnych przygód. Główna bohaterka zaczyna rozumieć, że z nowymi przyjaciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź.

3 listopada w ramach cyklu Kultura Dostępna zostanie zaprezentowany metafizyczny dramat „Przejście”. W wyniku nawałnicy uszkodzony zostaje most łączący świat żywych ze światem umarłych. W związku z tym do Marii – głównej bohaterki wiadomość o jej śmierci dociera z opóźnieniem. Pogodzenie się z tym faktem ma jej oraz jej bliskim przynieść ulgę. Ale Maria buntuje się i nie godzi się na śmierć.

3 listopada w ramach cyklu Helios na scenie zostanie zaprezentowany film składający się z niepublikowanego dotychczas koncertu DURAN DURAN i dokumentu o zespole – to jeden z elementów świętowania 40-lecia pracy artystycznej zespołu oraz promocji najnowszej płyty i pierwszej od lat światowej trasy koncertowej FUTURE PAST.

Po trzyletniej przerwie na mapę filmowych wydarzeń wraca Święto Kina. W najbliższą niedzielę, 30 października bilety na każdy seans będą kosztować tylko 10 złotych. To jedyny w taki dzień w roku, zapraszamy do wspólnego świętowania.

