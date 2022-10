Policyjne działania na dzień wszystkich świętych 2022 na ulicach Sosnowca

Policyjne działania na dzień Wszystkich Świętych rozpoczną się w tym roku już w piątek 28 października i potrwają do 4.11.2022 - wtedy też należy się spodziewać zmian w organizacji ruchu pojazdów w Sosnowcu. Jak w poprzednich latach część ulic będzie wyłączona z ruchu, a dla odwiedzających groby zorganizowano dodatkowe parkingi (dodatkowe parkingi będą udostępnione wyłącznie w dniu 1.11.2022).

Wszystkich Świętych 2022. Policjanci zadbają o nasze bezpieczeństwo

Policyjne działania na dzień Wszystkich Świętych rozpoczną się w tym roku już w piątek 28 października od godz. 6.00 i potrwają do 4 listopada. W tym czasie policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole drogowe, zwracając w szczególności uwagę na prędkość, trzeźwość kierowców i na to, czy najmłodsi podróżują w wymaganych przepisami fotelikach. 1 Listopada należy się spodziewać ograniczeń w ruchu, które wzorem lat ubiegłych, będą dotyczyły cmentarza w dzielnicy Pogoń przy ulicy Smutnej, cmentarza w rejonie ulicy 11 listopada, a także cmentarza w rejonie ulicy Andersa.

W rejonie Komisariatu Policji I:

W rejonie Komisariatu Policji II:

Od godz. 6.00 w dniu 1.11.2022 na cały dzień całkowicie wyłączona z ruchu zostanie ul.Smutna.

W rejonie Komisariatu Policji III

W rejonie Komisariatu Policji IV organizacja ruchu i miejsc parkingowych będzie się odbywać wzorem lat ubiegłych, bowiem na czas działań całkowicie przywrócony zostanie ruch w rejonie ulicy Wojska Polskiego a prace drogowe prowadzone w tamtym rejonie zostaną wstrzymane.

W rejonie Komisariatu Policji V:

- Apelujemy do wszystkich kierowców o cierpliwość, uwagę i bezwzględne stosowanie się do umieszczonych oznaczeń, zakazów, a w szczególności do wykonywania poleceń policjantów pełniących służbę w rejonie sosnowieckich nekropolii. Drogi zostaną oznakowane w celu uporządkowania sposobu i miejsca parkowania oraz wskazania szczegółowej organizacji ruchu - przekazują sosnowieccy policjanci.