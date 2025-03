Sukces chirurgów ze Szpitala św. Barbary w Sosnowcu

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary specjaliści połączyli wyjątkową precyzję systemu robotycznego z możliwościami noża harmonicznego.

– System robotyczny służy chirurgom w naszym szpitalu przede wszystkim do operacji raka jelita grubego, a więc do operacji onkologicznych. Mamy doskonałą wizualizację tkanek, lepszą precyzję w polu operacyjnym i zdecydowanie mniejsze obciążenie dla organizmu pacjenta. Ma to wielkie znaczenie w zabiegach w obrębie miednicy, gdzie ograniczona widoczność stanowi duże wyzwanie. System robotyczny zapewnia najlepsze uwidocznienie struktur, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo chorego. Dodatkowo zastosowaliśmy teraz nóż harmoniczny idealnie dopasowany do robota. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszamy krwawienie śródoperacyjne, skracamy czas zabiegu. Stosowanie tej metody jest szczególnie istotne u chorych z rakiem odbytnicy, którzy wcześniej poddani byli radioterapii – wyjaśnił prof. Zbigniew Lorenc, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu.