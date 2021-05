Zatrzymano poszukiwanego listem gończym

Sosnowieccy kryminalni wytropili i zatrzymali mężczyznę, za którym Prokuratura Rejonowa w Żarach wydała list gończy. Do zatrzymania doszło na jednej ulic dzielnicy Juliusz.

Kryminalni z sosnowieckiej Komendy poszukiwali mężczyzny celem osadzenia w areszcie, bowiem Prokuratura Rejonowa w Żarach wydała za nim list gończy. Wytropili go i stali przed jednym z budynków dzielnicy Juliusz, czekając aż go opuści. Kiedy 50-latek pojawił się na ulicy, został zatrzymany. Po czynnościach osadzono go w areszcie.