Zamiast mandatu... maseczka!

Sosnowieccy policjanci każdego dnia kontrolują czy mieszkańcy miasta stosują się do zasad wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19. Zdecydowana większość mieszkańców zrozumiała, że nakazy i zakazy nie zostały wprowadzone by ograniczać ich podstawowe wolności, tylko by chronić ich zdrowie i życie. Od kilku dni w rożnych dzielnicach miasta policjanci wręczali mieszkańcom maseczki wielokrotnego użytku, które otrzymali dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Sosnowcu.

Sosnowieckich mundurowych rozdających mieszkańcom maseczki, najczęściej można było spotkać w parkach i w terenach zielonych, gdzie stróże prawa sprawdzali, czy wszyscy korzystają z miejsc wypoczynku zgodnie z wprowadzonymi zasadami. Podczas trwającej akcji, policjanci niejednokrotnie napotkali osoby, które maseczek nie miały lub nosiły ją nieprawidłowo. Wówczas mundurowi rozmawiali z nimi, pouczali o obowiązku zasłaniania nosa i ust, a także wręczali materiałowe maseczki, które można wykorzystywać wielokrotnie. Ku zadowoleniu mieszkańców, spotkanie z policjantami okazywało się także doskonałą okazją do zadania im pytań na temat obwiązujących przepisów. Maseczki, które otrzymali od stróżów prawa mieszkańcy, zostały przekazane sosnowieckiej komendzie w ramach współpracy, przez Urząd Miasta Sosnowca do sosnowieckiej komeny w ramach współpracy do sosnowieckiej Komendy Policji przez Urząd Miasta Sosnowiec.