Zagórska Senioriada. Spotkanie autorskie z Lilą Heleną Metryką w Sosnowcu

Filia nr 15 - Mec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zaprasza wszystkich miłośników literatury na niezwykłe spotkanie autorskie z Lilą Heleną Metryk, utalentowaną poetką pochodzącą z Sosnowca. To wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu "Zagórska Senioriada" i ma na celu promowanie literatury oraz twórczości lokalnych artystów.

Autorskie wydarzenie w Sosnowcu

Spotkanie autorskie z Lilą Heleną Metryk odbędzie się we wtorek, 17 października 2023 roku, o godzinie 16:30, w siedzibie filii bibliotecznej przy ul. S. Kisielewskiego 9a. To doskonała okazja, aby poznać autorkę i pozyskać wgląd w jej twórczość literacką.

Warto podkreślić, że to wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i nie wiąże się z żadnymi kosztami - wstęp jest całkowicie wolny. Spotkanie autorskie z poetką z Sosnowca to doskonała okazja do poszerzenia horyzontów literackich i spędzenia inspirującego wieczoru w towarzystwie kultury i sztuki.