Zaginął 60-letni Władysław Masternak. Widziałeś go?

Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Sosnowiec prowadzi czynności poszukiwawcze za zgłoszonym jako osoba zaginiona w dniu 30 listopad 2020 roku (faktyczne zaginięcie 24.11.2020 rok) 60-letnim Władysławem Masternak.

Rysopis:

wiek z wyglądu 65 lat, wzrost około 168 cm, krępa budowa ciała, włosy szpakowate, krótkie , zarost na twarzy w postaci tylko wąsów, oczy niebieskie, nos w przeszłości złamany, wklęsły, uzębienie niepełne, widoczne ubytki.

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia:

prawdopodobnie ubrany w jeansy koloru niebieskiego, kurtkę ciemną, ciemne buty trzewiki zimowe.

Cechy charakterystyczne / znaki szczególne:

widoczny skrzywiony połamany nos, wąsy

Ustalono, że Władysław Masternak w dniu 24.11.2020 roku około godziny 10.00 ubrał się w ubranie wierzchnie i jak co dzień wyszedł z domu nie mówiąc domownikom o swoich planach ( mieszka z była żoną w jednym mieszkaniu). Zabrał ze sobą dowód osobisty, telefon oraz klucze, do momentu zgłoszenia zawiadomienia o zaginięciu nie nawiązał kontaktu oraz nie wrócił. W przeszłości miały miejsce podobne sytuacje jednak wracał po około 3 dniach najpóźniej. Ustalono, że zaginiony miewał czasami problemy z utrzymaniem równowagi. W lipcu 2020 roku przeszedł zabieg usunięcia jednej nerki, jest osobą zdolną do samodzielnej egzystencji. Telefon zaginionego jest nieaktywny.

Wszystkie osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numer telefonu 47 852 13 07 lub 47 852 13 15, Oficerem Dyżurnym pod numer 47 852 12 55 lub 47 852 12 00 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.