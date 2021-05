Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu od teraz ma swoją filię także w Gliwicach

W gliwickiej filii Wyższej Szkoły Humanitas uruchomione zostaną takie kierunki jak psychologia i prawo. Rekrutacja trwa, a studenci rozpoczną naukę w październiku.



Gliwicka siedziba uczelni została ulokowana w Cechowni, czyli Gliwickim Centrum Naukowo-Technologicznym przy ul. Bojkowskiej 35a. To jeden z budynków wchodzących w skład zespołu zrewitalizowanych zabudowań dawnej kopalni Gliwice, która została zaprojektowana w 1912 roku przez Georga i Emila Zillmannów. W budynku mieści się także 40 specjalistycznych laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i maszyny przemysłowe.

Wyższa Szkoła Humanitas jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych w Polsce otrzymała nagrodę wysokości miliona złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za program studiów realizowany na kierunku Psychologia.

- Oprócz możliwości uzyskania stopnia doktora nauk prawnych, prowadzimy również jednolite studia magisterskie stacjonarne oraz niestacjonarne. Do Ciebie należy decyzja, czy chcesz uzyskać tytuł magistra w standardowym trybie (5 lat), czy w przyspieszonym (3,5 roku) w ramach indywidualnej ścieżki studiów. Jest to możliwe dzięki opracowaniu autorskiego, dostosowanego do oczekiwań uczestnika trybu kształcenia. Poświęcając mniej czasu uzyskasz tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, które nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie - czytamy na stronie internetowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.