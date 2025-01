Wsparcie administracji dla mikroprzedsiębiorców

Do dużych, średnich oraz małych firm, wraz z początkiem roku dołączyli mikroprzedsiębiorcy. Tym samym w lutym po raz pierwszy wszyscy czynni podatnicy podatku VAT prześlą do administracji skarbowej JPK_VAT. Ostatnią grupą objętą obowiązkiem wysyłania pliku są mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 osób (i osiągające do 2 mln euro obrotów), które składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, także jednoosobowe działalności gospodarcze.

Administracja skarbowa pomaga w składaniu JPK_VAT

Generowanie JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców będzie możliwe za pośrednictwem aplikacji e-mikrofirma, którą można pobrać ze strony internetowej www.jpk.mf.gov.pl. Przygotowana przez resort finansów aplikacja jest łatwa w obsłudze i dostępna dla wszystkich bez jakichkolwiek opłat. Aby pomóc w wypełnianiu nowego obowiązku przygotowano też krótkie filmy instruktażowe, w które pokazują jak krok po kroku wypełniać i wysyłać JPK_VAT.

Tutoriale są dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.

Autoryzacja JPK_VAT na kilka sposobów

Do wysłania pliku JPK_VAT konieczna jest jego autoryzacja (uwierzytelnienie). Służy do tego jeden z dwóch podpisów elektronicznych: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz Profil Zaufany eGO), który można w bardzo prosty sposób założyć w każdym urzędzie lub przez Internet.

Profil Zaufany to bezpłatny klucz do e-administracji - narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim powinni to zrobić przedsiębiorcy. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego oraz bezpiecznego podpisania i przesłania JPK_VAT. Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) będzie można uzyskać na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwoniąc pod numery telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) i wybierając w systemie zapowiedzi numer 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), przydatnego również do prawidłowego złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ponadto Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy też do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych. W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

W województwie śląskim dodatkowo w środę 15 lutego o godz. 13:00 we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane szkolenia dla mikroprzesiębiorców dotyczące JPK_VAT.

JPK VAT w pigułce

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, ułatwiającym i standaryzującym przetwarzanie danych.

Kto składa JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców – zatrudniających do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Kiedy złożyć JPK_VAT

Informacje o prowadzonej ewidencji składa się jako JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego). Podatnik, który rozliczał się do tej pory metodą kwartalną, także prześle JPK_VAT co miesiąc. Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. składa się od 1 do 26 lutego 2018 r. (ponieważ 25 lutego to niedziela). Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

Ważne: dane wykazywane w JPK_VAT powinny dokładnie odzwierciedlać ewidencję VAT oraz zgadzać się z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

E-mikrofirma – prosta, intuicyjna i darmowa

Od 1 lutego 2018 r. podatnicy VAT otrzymali do dyspozycji nowe, bezpłatne narzędzie do wysyłania JPK_VAT – aplikację e-mikrofirma. E-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. To intuicyjna aplikacja ułatwiająca najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

E-mikrofirma umożliwia m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów czy dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT (na bazie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Inne ułatwienia dla podatników

Od 1 lutego 2018 r. są dostępne również nowe, ulepszone wersje:

formularza JPK_VAT w formacie CSV do sporządzenia JPK_VAT,

bezpłatnej aplikacji KLIENT JPK 2.0 (v.1.0.3.0) do przesyłania JPK_VAT.

W formularzu JPK_VAT przyjęto nową zasadę oznaczenia „celu złożenia" JPK_VAT. Cel złożenia „0" zarezerwowano dla pierwotnego rozliczenia, natomiast „1", „2", „3" itd. dla kolejnych korekt JPK_VAT za ten sam okres.

Dodano również pole z adresem e-mail, który ma ułatwić szybki kontakt organów podatkowych w przypadku rozbieżności w złożonym JPK_VAT.

Wypełnienie i aktualizowanie w strukturze JPK_VAT pola >Adres e-mail< umożliwia otrzymywanie na ten adres powiadomień z Ministerstwa Finansów, które dają podatnikowi prawo do korekty pliku bez konsekwencji.

Skąd pobrać e-mikrofirmę i pozostałe pliki

Aplikacja e-mikrofirma, a także formularz JPK_VAT i aplikacja KLIENT JPK 2.0 oraz informacje, jak utworzyć i wysłać JPK_VAT, są dostępne na stronie jpk.mf.gov.pl

Profil Zaufany (eGO)

Kluczowym elementem prawidłowego wysłania pliku jest jego autoryzacja. Składany plik JPK_VAT można uwierzytelnić: podpisem kwalifikowanym albo bezpłatnym Profilem Zaufanym (eGO).

Dzięki bezpłatnemu Profilowi Zaufanemu (eGO) mikroprzedsiębiorcy mogą:

łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać wymagane pliki,

mieć pewność, że właściwie autoryzują i podpiszą JPK_VAT.

Profil Zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy, jako elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Za jego pomocą można załatwić sprawy m.in. na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy założyć firmę w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

przez system bankowości elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu,

przez Internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym (lista na stronie www.pz.gov.pl). Potwierdzenia będzie można też dokonać podczas dyżurów w urzędach skarbowych w dniach 17 i 24 lutego w godzinach 9:00-13:00.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości założenia Profilu Zaufanego (eGO) znajdują się na: