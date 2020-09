Wrzesień w bibliotece

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wrzesień w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.G.Daniłowskiego zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie!

Ogród Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, tel. 32 266-33-96

5.09, godz. 11.00



Narodowe Czytanie 2020 – Balladyna – Dziewiąta edycja ogólnopolskiej akcji czytelniczej. W programie wspólne czytanie fragmentów dramatu J. Słowackiego, możliwość otrzymania pamiątkowej pieczęci oraz „malinowy poczęstunek”. Partner – Niekawiarnia w Mediatece. Patronat honorowy – Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. (obowiązują imienne zaproszenia)

Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, tel. 32 266-33-96



6.09, godz. 9.30-13.30



10. Zagłębiowska Giełda Winyli – jubileuszowa impreza dla miłośników analogowego brzmienia i muzyki w stylu retro.

21-26.09



Fantastyka2020 – interdyscyplinarny projekt przeznaczony dla miłośników fantastyki i science fiction. W programie warsztaty, spotkania, konkurs, wystawa oraz projekcje filmowe. (obowiązują wejściówki, a na warsztaty zapisy)

Program:

Poniedziałek: 21.09.2020

18:00 - Panel dyskusyjny "Miejsce fantastyki w głównym nurcie literatury”.

Goście: Sonia Draga, Anna Kańtoch, Piotr W. Cholewa.

Prowadzenie: Agnieszka Włoka.

50 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki.

Wtorek: 22.09.2020

18:00 - Warsztaty "Tworzenie własnego grymuaru"

Prowadzenie: Martyna Biesiada

Zapisy - 10 osób.

Środa: 23.09.2020

15:30-17:55 - Fantastyczne Filmy Fanowskie – projekcje filmowe

W programie prezentacja Karola Kućmierza i projekcje filmów:

Severus Snape and the Marauders | Harry Potter Prequel

Lord Inquisitor - Prologue

Rebel Scum

Dumbledore and Grindelwald - The Greater Good - Crimes of Grindelwald Prequel



50 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki.

18:00 - Lochy, mechy i smocze oddechy - o grach wyobraźni słów wiele – spotkanie dla miłośników gier RPG. W programie pokazowa sesja w wykonaniu przedstawicieli Śląskiego Klubu Fantastyki i Legionu RPG.

50 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki.

Czwartek: 24.09.2020

17:00 - Warsztaty literackie z Michałem Cholewą "Arkana Pisania".

Zapisy - 10 osób.

Piątek: 25.09.2020

17:00 - Spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem. Prowadzenie: Agnieszka Włoka.

50 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki.

Sobota: 26.09.2020

10:00-18:00 - Dystopijne wizje przyszłości - maraton filmowy - wydarzenie finałowe projektu Fantastyka2020 .

Program:

10:00 - 11:29 - Film 1

11:29 - 11:50 - Przerwa

11:50 - 13:22 - Film 2

13:22 - 13:50 - Przerwa

13:50 - 15:32 - Film 3

15:32 - 16:00 - Przerwa

16:00 - 18:00 - Film 4

50 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki.

15:00-20:00 - Miecze i Lasery na Planszy - wydarzenie prowadzone przez Stowarzyszenie Trzy Plansze.

50 bezpłatnych wejściówek do pobrania w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki.

21.09-23.10.2020

Inicjały i bordiury – tajemne słowa książkowe – wystawa pokonkursowa (czas trwania konkursu - 10.03-16.09.2020).

28.09, godz. 18.00

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - kolejne spotkanie miłośników sztuki słowa, podczas którego moderator wraz z członkami klubu omawiać będą przeczytane książki, oraz w sympatycznej atmosferze dyskutować o literaturze i kulturze.

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, tel. 32 266-33-96

15.09, godz. 18.00



Spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem – promocja książki „Cham z kulą w głowie”. Prowadzenie: Wojciech Śmieja. (obowiązują wejściówki)

17.09, godz. 18.00

Potwierdzić istnienie świata, który utraciłem. Spotkanie z Ryszardem Koziołkiem wokół książki „Wiele tytułów” - Rozmowę poświęconą książce „Wiele tytułów” poprowadzi Szymon Kloska. Dodatkową atrakcją spotkania będzie ilustracja muzyczna w wykonaniu trio_io.(obowiązują wejściówki)

Galeria "Pod Świetlikiem" Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, tel. 32 266-33-96

4-30.09

Wacław Stacherski (1915–1944). Żołnierz, poeta, czasu kurz – wystawa historyczno-literacka towarzysząca premierze książki dr Magdaleny Boczkowskiej.

Galeria Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, tel. 32 266-33-96

4-30.09

Islandia – kraina ognia i lodu – wystawa fotografii Aleksandry Wójcik – sosnowiczanki, artystki związanej ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Fotografii działającym przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury.

Filia nr 3, Klimontów, ul. Klonowa 12, tel. 32 292-95-52



5.09, godz. 10.30



Narodowe Czytanie 2020 - Balladyna. Impreza skierowana do dorosłych czytelników biblioteki. Odbędzie się w plenerze (jeżeli pozwoli na to pogoda). Przy kawie i ciastku każdy uczestnik spotkania odczyta przygotowany fragment "Balladyny" J. Słowackiego.

Filia nr 10, Kazimierz Górniczy, ul. Główna 19, tel. 32 263-40-76 (Amfiteatr im. Jacka Kuronia)



5.09, godz. 10.30

Narodowe Czytanie 2020 – Balladyna. Na spotkanie do Amfiteatru im. Jacka Kuronia zapraszają Filie nr 10 i 11 MBP w Sosnowcu oraz MDK Kazimierz.

Na wszystkie proponowane imprezy i zajęcia wstęp wolny. Na większości imprez liczba miejsc ograniczona – wstęp tylko z wejściówkami lub imiennymi zaproszeniami.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miesięcznym harmonogramie imprez.