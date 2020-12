Wodociągi dokonały przewiertu pod Czarną Przemszą

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Rzadki widok mogli obserwować mieszkańcy okolicy ulicy Rybnej na Pogoni. Właśnie tam przy moście nad Czarną Przemszą trwały skomplikowane prace polegające na wykonaniu przewiertu pod dnem rzeki. Wszystko po to, by poprawić jakość dostarczanej do mieszkań wody.

UM Sosnowiec wyjaśnia, że prace prowadzone były na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów przy pełnym nadzorze Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Wykonany dwa metry pod dnem rzeki przewiert potrzebny był do ułożenia nowego wodociągu w ramach przebudowy sieci w ulicy Szpaków.

Zanim wykonawca przystąpił do prac musiał wybudować dwie komory przewiertowe: nadawczą i odbiorczą. W sumie sam przewiert ma ok 100 metrów długości.

To nie pierwsza inwestycja Sosnowieckich Wodociągów w tej części Sosnowca

Kilka lat temu zakończył się jeden z największych projektów, czyli warta ok. 18 mln zł budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która obejmowała aż 21 ulic. Z kolei rok temu zakończyła się budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków w rejonie ulicy Chemicznej. Trwająca od stycznia do listopada 2019 roku budowa kosztowała prawie 4 mln zł.