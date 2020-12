Napadli na 67-letnią kobietę w jej własnym mieszkaniu. Pokrzywdzona poważnie poturbowana!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali dwoje agresorów, którzy napadli na 67-letnią kobietę w jej własnym domu. Do zdarzenia doszło około godziny 16.00 w jednym z mieszkań w centrum miasta. Pokrzywdzona została poważnie poturbowana.

39-letnia kobieta i towarzyszący jej 32-letni mężczyzna usłyszeli już zarzuty

Po godzinie 16.00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w centrum miasta doszło do napaści. Do drzwi mieszkania 67-letniej kobiety dobijało się dwoje ludzi. Ponieważ właścicielka znała mężczyznę (kiedyś wyświadczał jej drobne przysługi-pomagając w domu), otworzyła drzwi. Kiedy tylko to się stało, towarzysząca mu kobieta uderzyła pokrzywdzoną pięścią w twarz. W wyniku ciosu ofiara upadła, a upadając doznała skomplikowanego złamania nogi.

Para wtargnęła do domu

Agresorka groziła pokrzywdzonej, która poturbowana leżała, nie mogąc się ruszyć. Napastnicy swobodnie „rozgościli się” w domu plądrując lodówkę 67-latki. Po chwili wyszli. Dopiero wtedy przerażona kobieta wezwała pomoc. Policjanci błyskawicznie zjawili się na miejscu i już po chwili zatrzymali dwoje sprawców. 39-letnia kobieta i 32-letni mężczyzna usłyszeli już zarzuty. Kobieta odpowie za uszkodzenie ciała, najście na mieszkanie oraz groźby kierowane pod adresem 67-latki. Grozi jej do 5 lat więzienia. Mężczyzna odpowie za najście na mieszkanie, za które może trafić za kraty na rok. Prokurator objął oboje napastników policyjnym dozorem