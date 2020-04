Napad na mieszkankę Sosnowca. Sprawca wyrwał torebkę i uciekł

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z komisariatu I zatrzymali 19-letniego mieszkańca Katowic, który na chwilę przed zatrzymaniem napadł na jedną z mieszkanek Sosnowca i zabrał jej torebkę. Kobieta zauważyła patrol policji i natychmiast poinformowała mundurowych o zajściu. Chwilę później sprawca został zatrzymany.

Wczesnym wieczorem na jednej z ulic centrum Sosnowca do idącej chodnikiem 72-letniej mieszkanki miasta podszedł młody mężczyzna, popchnął ją i przewrócił, a następnie wyrwał jej torebkę i uciekł. Kiedy chwilę później kobieta się podniosła, zauważyła policjantów. Podbiegła do nich i poinformowała o zajściu. Dokładnie opisała napastnika. To właśnie dlatego już po niedługim czasie policjanci, którzy natychmiast ruszyli za sprawcą, namierzyli go i zatrzymali. Mężczyzna próbował uciekać, ale po krótkim pościgu, dwie przecznice dalej, został zatrzymany. Podczas ucieczki próbował też pozbyć się skradzionej torebki, ale policjanci szybko ją odnaleźli i po przeprowadzeniu wszystkich czynności wróci ona do właścicielki. Sprawcy za dokonanie rozboju może grozić teraz nawet 12 lat więzienia.