Zaatakował kierowcę taksówki, po czym próbował go okraść!

W dzielnicy Juliusz doszło do usiłowania rozboju. Pasażer taksówki zaatakował kierowcę i usiłował ukraść jego pieniądze. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci z komisariatu V szybko ustalili i zatrzymali sprawcę.

Do zdarzenia doszło w nocy. Do taksówki wsiadło troje pasażerów. Wszyscy byli nietrzeźwi. Zamówili kurs do dzielnicy Juliusz, jednak nie byli w stanie wskazać dokładnego adresu. Kiedy taksówka dotarła do wskazanej dzielnicy, pasażer, który zamierzał tam wysiąść, wciąż zmieniał zdanie i auto kluczyło po uliczkach. Wobec tego kierowca powiedział, żeby wysiadł i sam pieszo dotarł tam, gdzie ma życzenie. W reakcji na tę propozycję pasażer zaatakował kierowcę. Usiłował również ukraść swej ofierze pieniądze. Otwierał kolejno wszystkie skrytki w samochodzie, by je znaleźć. Kiedy mu się to nie udało, uciekł z miejsca zdarzenia. Dwoje współpasażerów, którzy podczas ataku próbowali go uspokajać, oddaliło się wraz z nim.

Następnego dnia kierowca zgłosił zdarzenie policjantom. Kryminalni z komisariatu V, w którego rejonie doszło do usiłowania rozboju, szybko ustalili i zatrzymali sprawcę. To 35-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania rozboju. Grozi mu 12 lat więzienia. Prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem.