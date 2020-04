Kierowcy niestety nie zwalniają tempa... 13 marca zatrzymano aż 85 praw jazdy!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Tylko od 13 marca sosnowieccy policjanci zatrzymali aż 85 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50km/h w terenie zabudowanym. Trudno jednoznacznie określić z czego wynika aż tak duży wzrost ilości piratów drogowych, jednak zmniejszony ruch na ulicach naszego miasta może nie być bez znaczenia. Pomimo pandemii i związanych z nią wielu dodatkowych zadań, policjanci nie zamierzają folgować tym, którzy stwarzają zagrożenie.

Na podstawie art 135 pkt 1 ust 1a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h, policjanci obligatoryjnie dokonują zatrzymania prawa jazdy, przepis bowiem nie pozostawia im możliwości decydowania w tej sprawie. Dokument trafia następnie do organu wydającego, który w ramach postępowania administracyjnego odbiera jego właścicielowi uprawnienia na okres 3 miesięcy. W przypadku ujawnienia kierowania pomimo odebranych uprawnień w tym okresie, ulega on przedłużeniu o kolejne 3 miesiące. Jeśli jednak osoba taka zostanie zatrzymana po raz kolejny, to organ wydający Prawo Jazdy (Prezydent Miasta bądź Starosta) wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. Oznacza to, że aby wsiąść za kierownicę, konieczne będzie ponowne ukończenie kursu i zdanie egzaminu. Od 13 marca 2020 r na ulicach naszego miasta sosnowieccy policjanci za przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymali aż 85 praw jazdy. Trudno jednoznacznie określić z czego wynika tak znaczący wzrost ilości piratów drogowych, jednak znacznie zmniejszony ruch na ulicach naszego miasta może nie być bez znaczenia.

Pusta droga daje być może złudne poczucie bezpieczeństwa

Drugim czynnikiem skłaniającym kierowców do mocniejszego wciśnięcia pedału gazu może być piękna pogoda. Ona tez może dawać fałszywe poczucie tego, że pomimo zwiększonej prędkości uda się zachować bezpieczeństwo. Nic bardziej mylnego. Miasto, szczególnie tak duże jak nasze, to miejsce gdzie ilość ludzi powoduje, że warunki mogą się zmienić dosłownie w sekundzie. Duża ilość pieszych, nie zawsze niestety korzystających z wyznaczonych przejść, to czynnik, który w połączeniu z nadmierną prędkością, prowadzi prosto do tragedii. Dlatego policjanci nie ustają w działaniach wymierzonych w drogowych piratów. Z niewiadomych powodów jednak część kierowców jest szczerze zaskoczonych faktem, że podczas epidemii policjanci kontynuują swoje działania. Jak wynika z komentarzy osób, którym zatrzymano prawo jazdy, były one przekonane, że można jechać znacznie szybciej, bo mundurowi teraz maja inne rzeczy na głowie. Policjanci zgodnie twierdzą, że nadmierna prędkość jednak to przyczyna znacznej ilości tragedii na drogach, zdarzeń, w których życie traci wiele osób, dlatego nawet pandemia nie może spowodować folgowania drogowym piratom.