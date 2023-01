Wielkie emocje na ekranach kin Helios!

Ostatni weekend stycznia w sieci kin Helios zapowiada się naprawdę intensywnie. W repertuarze znajdą się filmy dla najmłodszych kinomanów, dla młodzieży oraz fanów polskiego kina, filmów dokumentalnych i muzycznych seansów. Każdy z powodzeniem znajdzie coś dla siebie, aby choć na chwilę oderwać się od zimowej codzienności.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Premierowe seanse filmu „Pokusa” przyniosą wiele filmowych wrażeń... Ambitna Inez marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny. Jej szef Filip traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się być niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie.

Przygodowy film „PIMI z Krainy Tygrysów” udowodni, że jedna niezwykła przygoda potrafi zmienić nasze życie! Pewnej nocy osierocony Balmani ratuje małego tygryska przed kłusownikami. Udaje im się uciec i wyruszają w długą i niebezpieczną podróż do odległego sanktuarium, gdzie, jak wierzy Balmani, będą bezpieczni. W trakcie wędrówki między bohaterem i młodym tygryskiem Mukti rodzi się niezwykła więź. Będą musieli wspólnie przebyć setki mil i przetrwać ekstremalne wyzwania, aby dotrzeć do nowego domu, wysoko w Himalajach i przeżyć jedną z największych przygód życia: prawdziwą przyjaźń!

Podczas najbliższego weekendu, w dniach 28-29 stycznia, ekranami Heliosa zawładnie film dokumentalny „FENOMEN”. Produkcja pokazuje przemianę Jurka Owsiaka z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski. To pierwszy film, w którym twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tak szczerej rozmowie zdradza, w jaki sposób zrodził się pomysł jej powołania oraz jak wyglądały trudne początki jej działalności.

„Babilon” to najnowszy film reżysera „La La Land”. Damien Chazelle jest też autorem scenariusza tej brawurowej produkcji. Ta oryginalna epopeja rozgrywa się w Los Angeles lat 20. XX wieku. To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood... W rolach głównych występują: Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva.

„Niebezpieczni dżentelmeni” to natomiast polska komedia kryminalna. Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski budzą się po mocno zakrapianej imprezie. Głowy pękają, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo, do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów...

Na młodych widzów czeka animacja „Mumie”. W Egipcie głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie wolności, a Thut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki!

Animacja „Zadziwiający Kot Maurycy” to kolejna propozycja familijna w repertuarze Heliosa. Tytułowy Kot Maurycy obmyśla przekręt doskonały. Wspierany przez „cichego wspólnika” naciąga ludzi na rzekomą „plagę szczurów”, którą jest w stanie pokonać tylko dźwięk magicznego fletu. Prawda jest jednak taka, że gryzonie to kumple Maurycego, a instrument jest zaczarowany tylko z nazwy...

W najbliższym tygodniu fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się na seans francuskiego thrillera „Pięć diabłów”. Vicky to samotna dziewczynka mieszkająca w sennym, górskim miasteczku. Jest obdarzona osobliwym talentem: potrafi chwytać i odtwarzać wszystkie możliwe zapachy, które zbiera kolejno w starannie oznakowanych słoiczkach. Najnowszy film Léi Mysius to elektryzujące kino z pogranicza dramatu, thrillera i parapsychologicznego fantasy. A zarazem nieoczywista opowieść o pamięci, macierzyństwie, niespełnionych pragnieniach i życiu odłożonym na później.

Bilety na najbliższe seanse dostępne są na stronie www.helios.pl, w kasach kin oraz w mobilnej aplikacji. Przy zakupie warto pamiętać o ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”, gwarantującej wybór najlepszych miejsc, a także korzystne ceny biletów.