Warte pół miliona pomysły mieszkańców zostaną zrealizowane

Kolejne dwie inwestycje z Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu ruszą na dniach. Miasto właśnie podpisało umowy z wykonawcami. W ciągu ostatnich lat, w Sosnowcu zrealizowaliśmy ok. 240 inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Od najmniejszych, jak postawienie ławek, do tych nieco większych.

- Place zabaw, skwery, chodniki, siłownie pod chmurką, renowacje parków czy parkingi, a nawet tężnie solankowe. To wszystko jest już do dyspozycji sosnowiczan - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. A to dopiero początek, ponieważ kolejne inwestycje ruszą już wkrótce.