Murapol Apartamenty na Wzgórzu - nowa inwestycja w Sosnowcu

Ogólnopolski deweloper mieszkaniowy wprowadził do oferty 117 mieszkań w ramach 1. etapu inwestycji Murapol Apartamenty na Wzgórzu, zaprojektowanej przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu. Zaledwie 5 minut od centrum miasta, w okolicy parków Sieleckiego i Środula, powstanie 6-kondygnacyjny budynek z szeroką ofertą lokali mieszkalnych o powierzchni od 27 do 64 mkw. Każdy z nich wyposażony będzie w pakiet antysmogowy oraz możliwość zamontowania smart home – innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki mieszkaniowej.

Ofertę Grupy Murapol wzbogaciła najnowsza śląska inwestycja – Murapol Apartamenty na Wzgórzu

W ramach 1 etapu przedsięwzięcia zaplanowanego w Sosnowcu do sprzedaży trafiło 117 lokali mieszkalnych, od kawalerek po mieszkania 4-pokojowe, z których każde będzie posiadało pakiet antysmogowy, czyli technologię filtrów z nanowłókien chroniących pomieszczenia przed zanieczyszczeniami z zewnątrz oraz home management system, umożliwiający instalację smart home – systemu zdalnego sterowania zużyciem mediów w mieszkaniu, pozwalającego na oszczędności sięgające nawet 28 proc. w skali roku.

Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia architektoniczna należąca do Grupy Murapol. Pierwszy, 6-kondygnacyjny budynek otoczony będzie starannie wyselekcjonowaną roślinnością i elementami małej architektury, a teren wokół niego zapewni mieszkańcom dobrą komunikację oraz poczucie prywatności. Do każdego mieszkania na parterze będzie przynależał ogródek z wybrukowanym tarasem, a te na wyższych piętrach posiadać będą obszerne tarasy z atrakcyjnym widokiem na panoramę miasta. W sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są tereny zachęcające do codziennych spacerów – parki Sielecki i Środula.

Infrastruktura w pobliżu inwestycji Murapol Apartamenty na Wzgórzu zapewnia wszystko, co potrzebne przyszłym lokatorom do wygodnego życia – w okolicy znajdują się sklepy spożywcze, restauracje, apteka, przedszkola. Dodatkowo na parterze budynku zaplanowano dwa lokale usługowe. Dojazd z ul. Klimontowskiej do centrum miasta samochodem zajmuje zaledwie 5 minut, a dostęp do sąsiednich miejscowości ułatwia wygodne połączenie z trasami szybkiego ruchu (S1, DK94 i A4). Dla zmotoryzowanych mieszkańców zaprojektowano 116 stanowisk parkingowych zarówno na zewnątrz, jak i w podziemnej hali garażowej. Dogodny dostęp do transportu publicznego gwarantuje bliskość przystanku komunikacji miejskiej.

W ciągu blisko 20 lat działalności Grupy Murapol oddaliśmy do użytkowania ok. 17,4 tys. mieszkań, z których ponad 5 tys. postawiliśmy do dyspozycji mieszkańców pięciu miast Aglomeracji Śląskiej. Sosnowiec to kolejny punkt na naszej mapie inwestycji, będący elementem strategii wysokiej dywersyfikacji geograficznej realizowanych projektów. Murapol Apartamenty na Wzgórzu powstaną w zielonej, pozbawionej miejskiego zgiełku okolicy, sprzyjającej wygodnemu funkcjonowaniu na co dzień. Łatwy i szybki dojazd do pozostałych ośrodków aglomeracji czyni naszą najnowszą propozycję wariantem do rozważenia również dla nabywców spoza Sosnowca – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

Docelowo przy ul. Klimontowskiej ogólnopolski deweloper planuje budowę pięciu budynków, w których znajdzie się ponad 660 mieszkań

Poza przedsięwzięciem w Sosnowcu, Grupa Murapol oferuje w woj. śląskim mieszkania w 6 inwestycjach zlokalizowanych w 4 miastach. W Katowicach deweloper posiada trzy realizacje: Murapol Dębowe Tarasy przy ul. Baildona, Murapol Śląskie Ogrody przy ul. Bytkowskiej i Murapol Nowy Bażantów, przy ul. Bażantów. W dwóch ostatnich dostępne są mieszkania gotowe do odbioru. W Gliwicach oferuje lokale mieszkalne powstające w projekcie przy ul. Kozielskiej - Murapol Osiedle Parkowe, w Mikołowie w dzielnicy Reta w realizowanym przedsięwzięciu Murapol Osiedle Storczyków, a w Siewierzu – w kolejnym etapie inwestycji Murapol Siewierz Jeziorna.