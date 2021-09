W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim powstanie Oddział Kliniczny

Sosnowiecki Szpital Miejski i Śląski Uniwersytet Medyczny rozpoczynają współpracę w zakresie ginekologii i perinatologii. To nowy rozdział w historii sosnowieckiej placówki.

Dzięki umowie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym placówka od 1 października uruchomi Kliniczny Oddział Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej. Skorzystają na tym wszyscy: szpital, uczelnia, a przede wszystkim Pacjentki – nie tylko z Sosnowca, ale i całego regionu. Zyskają one dostęp do najlepszych specjalistów w Polsce z dziedziny ginekologii i perinatologii. Jak będzie wyglądać nowa współpraca?

Pacjentki pod opieką najlepszych lekarzy

Od 1 października Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim zmienia się w Kliniczny Oddział Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej. Wraz ze zmianą nazwy zmieni się także sposób funkcjonowania oddziału. Do wykwalifikowanej kadry placówki dołączą bowiem najlepsi lekarze specjaliści, doktorzy i profesorowie SUM, których wiedza i doświadczenie będzie nieocenionym wsparciem w leczeniu Pacjentek.

– Wraz z początkiem współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym otwiera się nowy rozdział w historii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, który zyskuje oddział kliniczny wzmacniający prestiż szpitala. Nasza placówka jest miejscem, gdzie najlepsi lekarze i naukowcy SUM mogą nie tylko skutecznie leczyć, ale także prowadzić badania naukowe. Cieszy to, że tym samym Sosnowiecki Szpital Miejski będzie jednostką budująca rozwój medycyny w Polsce. W czasach ogromnego zapotrzebowania kadrowego cenny jest też fakt, że w nowym oddziale kształcić się będą przyszli lekarze – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Jak dodaje, placówka będzie zachęcać młodych adeptów sztuki lekarskiej do pozostania w szpitalu po zakończeniu studiów.

Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym niesie ze sobą korzyści nie tylko dla placówki i Pacjentek. Oprócz leczenia w oddziale prowadzone będą wspomniane wcześniej badania naukowe przez pracowników SUM oraz zajęcia dla przyszłych lekarzy. Studenci mają być obecni w szpitalu dwa razy w tygodniu, w siedmioosobowych grupach. Podczas zajęć i praktyk przyszli lekarze będą mogli podnosić swoje kwalifikacje pod czujnym okiem doświadczonych medyków. Co ważne, do kadry oddziału dołączy także prof. dr hab. n. med. Marek Kudła, wybitny specjalista w zakresie ginekologii, dotychczasowy kierownik Katedry i Kliniki Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej SUM w Katowicach, a obecnie zastępca kierownika oddziału ds. klinicznych Klinicznego Oddziału Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Choć z nazwy oddziału zniknęło położnictwo, ceniona sosnowiecka porodówka działać będzie bez zmian i stale przyjmować przyszłe mamy. Dzięki obecności fachowców z dziedziny perinatologii ciężarne będą otoczone najlepszą możliwą opieką. Perinatologia bowiem to dział medycyny zajmujący m.in. kompleksowym prowadzeniem ciąży oraz wykrywaniem i leczeniem wad płodu.

Istotnym elementem współpracy szpitala ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym jest także kwestia finansowania. Uczelnia będzie ponosić koszty wynajmu sal i pomieszczeń w szpitalu, co przyniesie wymierne efekty finansowe w budżecie placówki.

Najważniejszym elementem współpracy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym pozostają niezmiennie Pacjentki. Mieszkanki Sosnowca i okolic zyskują miejsce o ogromnym potencjale i świadczące usługi medyczne na jeszcze wyższym poziomie, niż do tej pory.

– Zlokalizowanie Oddziału Klinicznego wiodącej uczelni, jaką jest Śląski Uniwersytet Medyczny, to dla szpitala oraz Sosnowca duży prestiż. Szeroko pojęta ginekologia i położnictwo jest obszarem medycyny, do którego przywiązujemy szczególną uwagę i troskę. Wszystko po to, by zapewnić mieszkankom naszego miasta i okolic jak najlepszą opiekę medyczną – mówi Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca.