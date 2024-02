W Sosnowcu trwają kilkudniowe testy autobusu wodorowego

PKM Sosnowiec rozpoczął kilkudniowe testy polskiego autobusu wodorowego NesoBus. To polska marka autobusów należąca do grupy spółek: Grupa Polsat Plus i ZE PAK.

Testy autobusów wodorowych w Sosnowcu

Dwunastometrowy autobus, który może zabrać na pokład do 93 pasażerów, w tym 37 na miejscach siedzących, będzie testowany na trzech liniach 160S, 813 i 84.

– Lubimy sprawdzać nowe rozwiązania. Mamy już kilkadziesiąt autobusów elektrycznych, typu plug-in czy hybryd. Teraz czas sprawdzić możliwości autobusu napędzanego wodorem – wyjaśnia Marek Pikuła, prezes PKM-u Sosnowiec.

Autobus jest bardzo efektywny – zużywa około 8 kg wodoru na 100 km. Ma zasięg do 450 km, a samo tankowanie trwa zaledwie 15 minut.

Kiedy na drogach będziemy mogli zobaczyć autobusy wodorowe?

Polski autobus wodorowy NesoBus miał swoją premierę 30 maja 2022 roku. Od tego czasu przemierza Polskę. Teraz przyszła pora na testy w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Bardzo czekam na wyniki i raport przygotowany przez PKM Sosnowiec. Sam pojazd prezentuje się bardzo dobrze. Co najważniejsze, to zeroemisyjny pojazd, który nie emituje spalin i oczyszcza powietrze – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

– Autobus wodorowy tak naprawdę jest autobusem elektrycznym. Posiada własną „mini-elektrownię”. Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna zasilająca na bieżąco silniki elektryczne. Nie ma żadnego procesu spalania – opisuje Maciej Nietopiel, prezes NesoBusa, wiceprezes zarządu w ZE PAK SA.

– To bardzo komfortowy autobus, który łatwo się prowadzi. Można go porównać do klasycznego autobusu elektrycznego – opowiada Robert Kazimirski, kierowca PKM Sosnowiec, który testuje pojazd.

W zbiornikach NesoBusa znajduje się zielony wodór. Wytwarzany jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym autobus emituje z rury wydechowej jedynie parę wodną, która pod wpływem temperatury przeistacza się w wodę.