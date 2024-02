W Sosnowcu otwarto zmodernizowany blok operacyjny neurochirurgii!

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 św. Barbary w Sosnowcu oddano do użytku zmodernizowany blok operacyjny neurochirurgii. Wartą 60 milionów inwestycję zrealizowano przy wsparciu Województwa Śląskiego.

- To jedna z największych inwestycji w służbie zdrowia mijającej kadencji, bo sięgająca aż 60 milionów złotych. Dziś oddział neurochirurgii sosnowieckiego szpitala jest najlepiej profilowo wyposażonym w sprzęt spośród wszystkich placówek w Polsce. To właśnie tutaj są diagnozowani i leczeni pacjenci z całego kraju, ratowane jest ich życie i zdrowie. Dziś przekazujemy nie tylko w praktyce nowoczesny oddział, ale także tworzymy nową historię rodzimej neurochirurgii. To nadzieja dla pacjentów wymagających skomplikowanych zabiegów neurochirurgicznych. Dzięki mariażowi wiedzy, doświadczenia i nowoczesnej technologii, można przesuwać granice medycyny, oferując pacjentom opiekę na najwyższym światowym poziomie. Co ważne dzieje się, to w naszym regionie. Dziękuję jednocześnie Sejmikowi za zrozumienie i wsparcie tej inicjatywy. W ciągu ponad pięciu ostatnich lat nakłady na inwestycje w służbie zdrowia ze strony województwa wzrosły aż pięciokrotnie – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.