W przedszkolach deszczówka zadba o rośliny

Kolejne sosnowieckie przedszkola zmieniają się na naszych oczach. Dwie placówki już teraz radykalnie zmieniły swój wygląd, a co najważniejsze wdrażają ekologiczne rozwiązania.

Dwie szkoły i trzy przedszkola przechodzą gruntowną modernizację w ramach jednego projektu. Obecnie największe zmiany widać w dwóch z nich. W Przedszkolu Miejskim nr 18 przy ulicy Szczecińskiej już na pierwszy rzut oka widać ogromne zmiany.

- Elewacja robi wrażenie, ale to jeszcze nie koniec prac, bowiem pojawią się na niej kolory - mówi Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.

Każda z sal będzie miała swój indywidualny kolor

Przy ulicy Dietla w Przedszkolu Miejskim nr 3 właśnie kończy się wymiana okien i drzwi, a wnętrze już cieszy oko. Dostęp do budynku ułatwią wyremontowane schody i nowa pochylnia. Również w tym wypadku wysłużoną elewację zastąpi nowa.

Co ważne, w obu przypadkach, stare i nieekologiczne kotły węglowe zostaną zastąpione przez gazowe. Także w obu przedszkolach (nr 3 i 18) będziemy pozyskiwali deszczówkę.

- Zagospodarujemy deszczówkę z dachu placówek systemem rynien do specjalnych donic z zielenią, które będą ułożone kaskadowo. Dzięki temu w naturalny sposób będą nawadniane - dodaje Jeremiasz Świerzawski.

Placówki będą gotowe w czerwcu, a koszt ich remontu to 2,4 mln złotych. To jednak element szerszego projektu, w skład którego wchodzi remont trzech przedszkoli (poza PM18 i PM3, także PM31) i dwóch szkół (SP21 i SP35). Koszt wszystkich prac to ok. 7 milionów złotych.