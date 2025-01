Uwaga rodzice! W miejskim żłobku są wolne miejsca

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu informuje o wolnych miejscach w dwóch sosnowieckich oddziałach przy ul. Suchej 23 oraz Skwerowej 8.

W skład Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu wchodzi obecnie 9 oddziałów żłobka oraz 2 kluby dziecięce.

W oddziałach przy ul. Suchej 23 (Pogoń) oraz Skwerowej 8 (Maczki) są jeszcze miejsca dla najmłodszych sosnowiczan. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów 32/294-50-40 – oddział przy ul. Suchej oraz 32 /294-82-00 – placówka przy ul. Skwerowej.

Do miejskiego żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3. Rodzic pokrywa koszty wyżywienia w wysokości 8,50 zł dziennie (cztery posiłki I – II śniadanie, obiad, podwieczorek). Opieka prowadzona jest w godz. 6.00-17.00.

Aktualnie liczba miejsc w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu wynosi 591, ale niebawem ta liczba wzrośnie o kolejne 145 miejsc. W przyszłym roku przy ulicy Kukułek ma powstać dziesiąty oddział żłobka miejskiego.

– Będzie to największa placówka w mieście. To będzie pierwszy żłobek, który powstanie w zupełnie nowym budynku. Placówka zostanie wybudowana przy ulicy Kukułek, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kosów. Kończą się prace nad projektem, następnie przystąpimy do procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę. W perspektywie mamy jeszcze plany dotyczące budowy żłobka na terenach po byłej kopalni KWK Kazimierz w ramach programu „Kazimierz OdNowa”. Warto w tym miejscu podkreślić, że gdy pod koniec 2014 roku po raz pierwszy zostałem wybrany na prezydenta miasta liczba miejsc w oddziałach sosnowieckiego żłobka wynosiła niespełna 250. Teraz mamy prawie 600, a planie kolejne 145 przy ul Kukułek. Oddziały były cztery, dziś jest ich dziewięć plus kluby dziecięce – nie kryje dumy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.