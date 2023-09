Uwaga podróżni! Zmiana trasy linii tramwajowej 24

Od 4 września 2023 linia tramwajowa nr 24 pojedzie zmienioną trasą. Do tej pory trasa przebiegała z sosnowieckiego Konstantynowa poprzez centrum miasta do przystanku Pogoń Akademiki. Z pierwszym dniem nowego roku szkolnego linia będzie przebiegała z Konstantynowa poprzez centrum miasta w tym ulicę Małachowskiego do pętli w Milowicach.

To tymczasowy powrót linii nr 24 do Milowic

Taka trasa obowiązywała jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Tymczasowe dlatego, że po zakończeniu przebudowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz budowy nowego wiaduktu tramwajowego w ciągu tej ulicy linia nr 26 wróci na swoją pierwotną trasę, czyli z Mysłowic poprzez Niwkę do Milowic.

Takie rozwiązanie zapewni mieszkańcom Milowic połączenie tramwajowe z centrum Sosnowca co 10 minut w dni robocze i co 20 minut w niedziele i święta.

Co istotne, na ul. Małachowskiego od 4 września wraca także linia tramwajowa 27.