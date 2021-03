Uwaga na oszustów i złodziei!

Wśród różnego rodzaju przestępców jest też grupa takich, których charakteryzuje szczególna przebiegłość i bezczelność - są to oszuści wykorzystujący ludzką niewiedzę lub naiwności. Ich działanie oparte jest na podawaniu się za kogoś, kim nie są albo podawaniu fałszywego celu swojego przybycia.

Oszuści żerujący na ludzkiej niewiedzy i naiwności są bezwzględni. Wykorzystują sytuacje życiowe, aby osiągnąć swój cel. Podają się za przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, administracji osiedla, wodociągów, pracowników energetyki, firm handlowo - usługowych itp.

Działają przede wszystkim w ciągu dnia i do zrealizowania zamierzonego czynu potrzebują obecności domowników w ich mieszkaniu. Ich działanie oparte jest na udawaniu kogoś, kim nie są albo podawaniu fałszywego celu swojego przybycia. Wpuszczeni do mieszkania, po uśpieniu czujności ofiary wyłudzają od niej pieniądze, przedstawiają fałszywe umowy albo nakłaniają do zakupów wirtualnych rzeczy za bardzo wygórowaną kwotę - często zupełnie niepotrzebnych ich nabywcy. Oszuści, w momencie nieuwagi domownika, będąc już w mieszkaniu dokonują także kradzieży rzeczy będących w pobliżu - torebki z przedpokoju, kurtki z portfelem czy kluczyków do samochodu.

Chcąc więc uniknąć ataku ze strony działających w ten sposób przestępców, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie poniższych zasad:

nawet będąc w mieszkaniu, zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;

nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer;

jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. administracji, samorządu, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Ciebie kierowany. Jeśli nie masz telefonu, poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok lub gospodarzem domu.

jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego; najlepiej, żeby Wtedy towarzyszył Ci ktoś z rodziny, znajomych lub sąsiadów;

nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;

nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Twojej rodziny i proszą o przekazanie pieniędzy przez pośredników;

mając pieniądze i rzeczy szczególnie cenne w domu, schowaj je w miejscu trudno dostępnym;

nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.

Pamiętaj! Nie ma lepszego zabezpieczenia Twojego mieszkania niż dobry sąsiad. Niech Cię nie irytuje, kiedy otwiera drzwi, gdy do Ciebie przychodzą goście. Możesz być pewny, że jeśli przyjdzie złodziej, sąsiad nie zapomni uchylić drzwi. Sam też interesuj się osobami obcymi będącymi na klatce schodowej, zapytaj kogo szukają.

W sytuacjach wzbudzających podejrzenie obecności oszusta w klatce bloku PAMIĘTAJMY o możliwości skorzystania z telefonu alarmowego 997. Powiadamiajmy Policję.