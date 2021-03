Sprzedawał meble na targu. Był poszukiwany listem gończym

Sosnowieccy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym, który od blisko roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Rejonowy w Tarnowskich górach wydał za nim list gończy po tym, jak niemożliwa okazał się egzekucja grzywny, którą mu orzeczono. Policjanci zauważyli poszukiwanego na jednym z targowisk, gdzie oferował do sprzedaży meble.

50-latek został ukarany grzywną

Ponieważ jej nie uiścił, zamieniono mu ją na zastępczą karę pozbawienia wolności. Kiedy nie stawił się do jej odbycia, Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wydał za nim list gończy. Policjanci poszukiwali mężczyzny do blisko roku. Zauważyli go na jednym z targowisk, gdzie sprzedawał meble. Został zatrzymany. Bardzo wielu skazanych nie wie o tym, że niezapłacona grzywna może zostać zamieniona na zastępczą karę aresztu. Wielu również nie wie, że i w takiej sprawie sąd może wydać za sprawcą list gończy.