Uroczyste przekazanie specjalistycznego radiowozu. Pomoc w dbaniu o bezpieczeństwo

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyło się uroczyste przekazanie sosnowieckim policjantom pojazdu marki Ford Transit, przeznaczonego na specjalistyczny radiowóz, służący do kontroli czasu pracy kierowców.

Prezentacja pojazdu

Pojazd został zakupiony i będzie wyposażony w ramach inicjatywy, jaką podjął Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz. W jej wyniku władze Sosnowca i miast ościennych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przystąpiły do nowatorskiego porozumienia.

Zakup jest efektem inicjatywy, którą podjął Komendant Miejski Policji w Sosnowcu. Rozpoczął on starania o pozyskanie dla Sosnowca i miast sąsiednich specjalistycznego radiowozu, który służyłby do szczególnego rodzaju czynności- kontroli czasu pracy kierowców. Kontrole te dotyczą pojazdów ciężarowych i transportu zbiorowego. W wyniku podjętej przez Komendanta inicjatywy doszło do podpisania porozumienia, zawartego pomiędzy władzami samorządowymi miast Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice i Tychy.

Do inicjatywy dołączył również Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Na mocy tego porozumienia pozyskano specjalistyczny radiowóz, zbudowany z wykorzystaniem furgonu Ford Transit. Służyć on będzie mieszkańcom miast- partnerów, których władze przystąpiły do projektu. Dzięki wyposażeniu, jakie będzie posiadał, czynności wykonywane na drodze będą przeprowadzane o wiele szybciej, a tym samym będą dużo bardziej efektywne. Wszystko to przełoży się w wymierny sposób na poziom bezpieczeństwa na drogach miast- partnerów, które przystąpiły do projektu.

Koszt zakupu pojazdu i specjalistycznego sprzętu, w który zostanie on wyposażony, zamknie się kwotą ponad 250 tysięcy złotych. Władze miasta Sosnowca są jednym z głównych finansujących zakup- na ten cel przeznaczyły kwotę blisko 82 tysięcy złotych. Dzisiaj przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu sosnowieckim policjantom. W ich imieniu pojazd odebrał Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz. Obecni na miejscu przedstawiciele miast-partnerów porozumienia zgodnie stwierdzili, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym w każdym z miast, jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na jakość życia ich mieszkańców. Dlatego właśnie gminy uczestniczące w projekcie postanowiły zainwestować w specjalistyczny sprzęt, który pomoże efektywniej dbać o to niezwykle ważne zagadnienie.

Jednocześnie ze specjalistycznym radiowozem przekazano Komendantowi Miejskiemu Policji nowy radiowóz dla wydziału kryminalnego sosnowieckiej Komendy. Ten zakup był współfinansowany ze środków Miasta Sosnowca i Policji.

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu zaprezentował również przybyłym nowy pojazd Zespołu Kynoligicznego KMP w Sosnowcu, przeznaczony do transportu psów służbowych. Zakup został zrealizowany w całości ze środków Policji.