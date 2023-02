Weekend Walentynkowy w kinach Helios!

Nie od dziś wiadomo, że doskonałym pomysłem na randkę jest wspólne obejrzenie filmu w ulubionym kinie, niekoniecznie romantycznego! Sieć kin Helios zaprasza swoich widzów na walentynkowe seanse i zachęca do udziału w kreatywnym konkursie.

Walentynkowy repertuar w kinie Helios

Podczas Walentynkowego Weekendu na ekranach kin zagości miłość w wielu odmianach, dzięki czemu każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie! Filmową randkę można już planować - bilety na walentynkowe seanse są dostępne w przedsprzedaży.

W walentynkowym repertuarze znajdzie się wyjątkowy film - „Titanic” w wersji 3D. Z okazji 25. rocznicy premiery kultowy film Jamesa Camerona ponownie pojawi się na ekranach kin! W tej przejmującej historii miłosnej widzowie zobaczą niezapomniany duet - Leonardo DiCaprio i Kate Winslet.

Na fanów polskich produkcji czeka romans „Heaven in Hell”. Olga to kobieta sukcesu, Maks to młody mężczyzna, czerpiący z życia garściami. Co wydarzy się gdy los postawi ich sobie na drodze?

Nowością w repertuarze będzie zmysłowa produkcja w gwiazdorskiej obsadzie „Magic Mike: Ostatni taniec”. Mike ponownie pojawia się na scenie po transakcji biznesowej, która pozostawiła go spłukanego. W nadziei na nowe otwarcie udaje się do Londynu z bogatą bywalczynią towarzystwa, która wabi go ofertą nie do odrzucenia...

Ciekawa oferta repertuarowa to oczywiście nie wszystko. Sieć kin Helios zaprasza także do udziału w okolicznościowym konkursie. Aby zdobyć jedną z nagród, należy stworzyć kreatywny plakat idealnego filmu o miłości. Doceniona zostanie w szczególności pomysłowość, a najlepsze prace zostaną nagrodzone Zestawami Kinomana dla dwojga. Zgłoszenia można nadsyłać do 14 lutego włącznie.

Co łączy miłość i kino? Oczywiście wielkie emocje! Walentynkowy repertuar oraz romantyczny konkurs czekają w kinach Helios! Przy zakupie biletów warto pamiętać o ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz” gwarantującej wybór najlepszych miejsc i korzystne ceny biletów. Szczegóły dostępne są na stronie www.helios.pl/walentynki.