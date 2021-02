Ukradła perfumy i zaatakowała pracownika sklepu. Rozpoznajesz ją?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji I prowadzą sprawę kradzieży rozbójniczej, do jakiej doszło w dniu 4 grudnia 2020 roku w sklepie kosmetycznym przy ul. Mireckiego w Sosnowcu. Sprawczyni, by utrzymać się w posiadaniu skradzionych perfum, zaatakowała pracownika ochrony, który usiłował jej to uniemożliwić. Publikujemy wizerunek złodziejki z prośbą o pomoc w jej identyfikacji.

Do zdarzenia doszło w dniu 4 grudnia 2020 roku

W sklepie kosmetycznym przy ul. Mireckiego w Sosnowcu kobieta widoczna na zamieszczonych poniżej zdjęciach ukradła perfumy. Kiedy pracownik sklepu usiłował uniemożliwić jej opuszczenie sklepu, złodziejka go zaatakowała. Potem uciekła ze sklepu. Publikujemy jej wizerunek wraz z prośbą o pomoc w jej identyfikacji.

Osoby posiadające w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji I w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 01 00. Osobom przekazującym informacje zapewniamy pełną anonimowość.