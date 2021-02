Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji I prowadzą postępowanie w sprawie włamania do piwnicy, do jakiego doszło w dniu 24.12.2020 roku tuż po godzinie 00.00 przy ul. Kilińskiego 4b w Sosnowcu. Sprawca po rozcięciu skobla wszedł do jednej z piwnic i ukradł sprzęty o wartości około 900 zł. Publikujemy jego wizerunek z prośbą o pomoc w ustaleniu jego personaliów.

Do zdarzenia doszło w dniu 24.12.2020 roku tuż po godzinie 00.00 przy ul. Kilińskiego 4b w Sosnowcu. Sprawca po rozcięciu skobla wszedł do jednej z piwnic i ukradł sprzęty o wartości około 900 zł.

Monitoring utrwalił jego wizerunek

Poniżej zamieszczamy jego wizerunek utrwalony przez kamery monitoringu. Zdjęcia nie są wyraźne jeśli chodzi o rysy twarzy ( sprawca był w maseczce), jednak publikujemy je z uwagi na fakt, że świadkowie mogą rozpoznać osobę na podstawie charakterystycznych cech jego postury, odzieży czy choćby plecaka.

Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji I w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 01 00 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji. Osobom przekazującym informacje zapewniamy anonimowość.