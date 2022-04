Tymczasowy areszt dla domowego oprawcy

Sosnowieccy policjanci zatrzymali i doprowadzili przed oblicze sądu 22-letniego mężczyznę, który znęcał się nad swoją partnerką. Pomimo że został już wcześniej objęty zakazem kontaktowania i zbliżania się do kobiety, przyszedł do jej mieszkania i dotkliwie pobił.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu oprawcy na 3 miesiące

W marcu sosnowieccy policjanci zatrzymali i doprowadzili do prokuratury 22-letniego mieszkańca dzielnicy Pogoń. Stało się to po tym, jak młoda kobieta poinformowała, że partner znęca się nad nią. Policjanci potwierdzili, że w mieszkaniu dochodziło do znęcania psychicznego i fizycznego. Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad swoją konkubiną, a prokurator zakazał mu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną. 22-latek zlekceważył zakaz i około miesiąca później znów pojawił się w mieszkaniu byłej partnerki. Kobieta została brutalnie pobita - miała połamane żebra, rękę i pęknięty kręgosłup. Policjanci zatrzymali oprawcę i doprowadzili do prokuratora, a następnie przed oblicze sądu. Mężczyzna usłyszał kolejny zarzut znęcania, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu 5 lat więzienia.