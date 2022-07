Teatr Zagłębia z grantem w ramach programu "Kultura bez barier"

Sosnowiecka scena otrzymała grant w wysokości 152 880 zł w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – "Kultura bez barier".

Scena dostępna to nowy cykl Teatru, w ramach którego prezentowane będą spektakle z dostosowaniami do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W toku projektu pięć spektakli zostanie dostosowanych poprzez sporządzenie do nich audiodeskrypcji, napisów oraz tłumaczenia na Polski Język Migowy. Poza dostosowaniem spektakli w ramach działania Teatr chce zakupić sprzęt ułatwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami (m.in.: pętla indukcyjna do kasy, dwa monitory do wyświetlania napisów).