Teatr Zagłębia w Sosnowcu nominowany do Złotych Masek

Ogłoszono nominacje w 55. edycji nagrody teatralnej Złote Maski w województwie śląskim. Wśród nominowanych – Teatr Zagłębia.

Spośród 59. spektakli zrealizowanych przez 21 producentów członkowie komisji nagrody Złote Maski dokonali preselekcji zgłoszeń i do następnego etapu oceny zakwalifikowano 41 tytułów zrealizowanych przez 18 producentów. Do nagród kandydowały przedstawienia, których premiery miały miejsce w teatrach województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Wśród nominowanych znalazły się spektakle Teatru Zagłębia

– Złote Maski to ważna i oczekiwana przez środowisko nagroda dla ludzi teatru. Ogromnie cieszy fakt, że Tatr Zagłębia otrzymuje nominację aż w trzech kategoriach – mówi Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia. – Teatr jest zauważany i nagradzany nie tylko w mikroskali województwa, gdzie działamy, ale także w wymiarze ogólnopolskim. Świadczy o tym choćby udział w festiwalach, na które jesteśmy zapraszani. Ale te nominacje cieszą szczególnie, bo są potwierdzeniem, że spektakle, jakie proponujemy naszym widzom, spotykają się z ich uznaniem – tłumaczy Jacek Jabrzyk, zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Zagłębia.

Nominacje do Złotych Masek dla Teatru Zagłębia przyznane zostały w następujących kategoriach:

Kategoria SPEKTAKL ROKU

„Poskromienie złośnicy” Williama Shakespeare’a w reżyserii Jacka Jabrzyka, w dramaturgii Huberta Sulimy w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

Kategoria NAGRODA SPECJALNA

Iga Gańczarczyk i Remigiusz Brzyk za podjęcie tematu pamięci w spektaklu „Środula. Krajobraz Mausa” w dramaturgii Igi Gańczarczyk i w reżyserii Remigiusza Brzyka w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

Kategoria REŻYSERIA

Jacek Jabrzyk za reżyserię spektakli: „Węgla nie ma” według tekstu Przemysława Pilarskiego w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach i „Poskromienie złośnicy” Williama Shakespear’a według dramaturgii Huberta Sulimy w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

Spektakl roku to dla teatru najważniejsza kategoria. A nominacja dla „Poskromienia Złośnicy” to efekt docenienia go nie tylko przez widzów, o czym świadczą pełne sale, ale także przez członków komisji Złotych Masek. O jego wyjątkowości i aktualności świadczy również fakt, że zdobył nagrodę dziennikarzy na 26. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. „Szczególnie cieszy mnie podwójna nominacja dla Jacka Jabrzyka (a tym samym dla Teatru Zagłębia) za „Poskromienie złośnicy” i przedstawienie „Węgla nie ma”, które powstało w wyniku współpracy z zaprzyjaźnionym Teatrem Śląskim. To świetny rok dla naszego teatru!” – wyjaśnia dyrektorka Teatru Zagłębia.

– Nominacja do nagrody za Spektakl Roku, to taka nagroda dla całego teatru. I dlatego cieszy mnie nie tylko jako reżysera, ale też jako dyrektora artystycznego teatru. I jestem po prostu dumny, że mamy taki zespół – podkreśla Jacek Jabrzyk.

Kolejny spektakl zauważony przez jury to „Środula. Krajobraz Mausa”.

– Nominacja świadczy o tym, jak istotna jest lokalna historia i opowiadanie miasta przez nasz teatr – podsumowuje dyrektorka.

I ma rację, bo miasto, w którym teatr istniał jeszcze przed nadaniem mu miejskich praw, wie, jak ważna jest kultura i umie z niej czerpać.

Nagroda teatralna Złote Maski przyznawana jest corocznie w województwie śląskim za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej.

Nagroda ta ma długą tradycję; od 1967 r. Złotymi Maskami nagradzały artystów teatru regionalne media oraz wojewodowie czterech województw – katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło Województwo Śląskie.

Złote Maski przyznawane są w 11 kategoriach: