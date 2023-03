"Szum spłoszonych liści" Jerzego Jarniewicza. 3. edycja Przestrzeni Słowa w Sosnowcu

17 marca o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) odbędzie się kolejne wydarzenie 3. edycji Przestrzeni Słowa.

W roli głównej wystąpi Jerzy Jarniewicz, znakomity poeta, tłumacz i eseista, laureat prestiżowej Literackiej Nagrody Nike 2022 za książkę Mondo cane (Biuro Literackie 2021). Spotkanie z pisarzem poprowadzi Marian Kisiel. Wstęp jest bezpłatny.

Jerzy Jarniewicz - poeta, tłumacz, krytyk literacki. Autor piętnastu książek eseistycznych i krytycznoliterackich, m.in. Lista obecności (2007, nominacja do Nagrody Nike), Od pieśni do skowytu (2008), Tłumacz między innymi (2018, nominacja do Nagrody Nike) i Bunt wizjonerów (2019). Opublikował dwanaście zbiorów wierszy, ostatnio Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2012, nominacje do Nagrody Silesius i Nagrody Orfeusz), Woda na Marsie (2015, nominacja do Nagrody Silesius), Puste noce (2017, za które otrzymał Nagrodę Poetycką Silesius dla najlepszej książki roku), oraz Mondo cane (2021, wyróżnione Nagrodą Literacką Nike). Laureat Nagrody im. Juliana Tuwima (2022). Tłumaczył Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Raymonda Carvera, Ursulę Le Guin, Margaret Atwood i wielu innych pisarzy języka angielskiego. Opracował także antologie: Sześć poetek irlandzkich (2012), Poetki z Wysp (2015, z Magdą Heydel) i 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego (2018). Mieszka w Łodzi.

Marian Kisiel - poeta, eseista, tłumacz, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Członek SPP, Polskiego PEN Clubu oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i redaktor naczelny miesięcznika „Śląsk”.

Przestrzeń Słowa

3. edycja międzynarodowego i interdyscyplinarnego festiwalowego cyklu Przestrzeń Słowa odbywa się od lutego do października 2023. Obejmuje comiesięczne wielowątkowe wydarzenia oraz październikowy Festiwal Przestrzeń Słowa (16-29 października). Podczas inauguracji tegorocznej odsłony wydarzenia wystąpił Piotr Metz, który zaprosił licznie zgromadzoną publiczność do beatlesowskiej, rebelianckiej wędrówki w przeszłość. W najbliższych miesiącach organizatorzy Przestrzeni Słowa zaproszą na koncert grupy Piksele, połączony ze spotkaniem z liderem, wokalistą i poetą Wojciechem Brzoską (kwiecień) oraz na występ fenomenalnej francuskiej formacji Stranded Horse (maj). W kolejnych miesiącach w programie Przestrzeni Słowa pojawi się wielu fascynujących artystów i artystek, którzy stopniowo będą ogłaszani przez organizatorów. Tegoroczna edycja Przestrzeni Słowa odbywa się pod hasłem Przebudzenie.

Podczas dotychczasowych dwóch edycji wydarzenia wystąpili m.in. Ewa Lipska, autor legendarnego „Trainspotting” Irvine Welsh (Szkocja), Rod Mengham (Anglia), Jurij Andruchowycz (Ukraina), Chulud Szaraf (Syria), Hatif Janabi (Irak), Marcin Świetlicki, Piotr Metz, Przemysław Czapliński, Tadeusz Sławek, Filip Łobodziński, Filip Zawada, Artur Rojek, Wojciech Bonowicz, Tomasz Różycki, Wojciech Waglewski, Urszula Honek i wielu innych). Koncerty zagrali m.in. Tymon Tymański, Variete, Morświn & Marcin Świetlicki, dylan.pl, Luke De-Sciscio (Anglia), Jurij Andruchowycz & Karbido oraz Kirszenbaum.

Honorowy patronat nad Przestrzenią Słowa 2023 objęli: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. Ryszard Koziołek.