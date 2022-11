Sprawdź czy zdasz testy sprawności fizycznej do Policji. Przyjdź na grudniowe spotkanie!

Kolejny już raz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach organizuje otwarte zajęcia dla wszystkich osób zainteresowanych procesem rekrutacji do służby w Policji. 21 grudnia br. w hali sportowej katowickiego oddziału prewencji wszystkie chętne osoby będą mogły osobiście sprawdzić, jakie wymagania stawiane są kandydatom.

Dołącz do służby

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach prowadzi działania informacyjne, dające możliwość poznania specyfiki i charakteru służby w Policji. Projekt powstał z myślą o potrzebach młodych ludzi-absolwentów szkół średnich planujących związać swoją drogę zawodową z Policją, a także wszystkich osobach, które chcą zasilić szeregi naszej formacji oraz sprawdzić, jak w praktyce wygląda rekrutacja do służby. Podczas organizowanych przez katowicką komendę wojewódzką zajęć, zainteresowani mają możliwość praktycznego poznania etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test sprawności fizycznej. Przystąpienie do testu sprawności fizycznej pozwoli zainteresowanym sprawdzić swoje umiejętności i kondycję fizyczną, ale także zdiagnozować ewentualne elementy wymagające poprawy, co umożliwi w przyszłości pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej podczas formalnej procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

23 listopada br. zainteresowani mogli, po raz kolejny przekonać się jak wyglądają wybrane etapy postępowania kwalifikacyjnego. Podobnie, jak przy inauguracji projektu, również i tym razem uczestnicy mieli szansę spróbować swoich sił w teście sprawności fizycznej. Zajęcia przeprowadzono w hali sportowej katowickiego oddziału prewencji, gdzie odbył się test sprawności fizycznej, który jest początkowym elementem naboru do służby. Zajęcia prowadzili instruktorzy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pod okiem których uczestnicy pokonywali tor przeszkód.

Zajęcia prowadzą instruktorzy z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Kolejne zajęcia odbędą się 21 grudnia br. w hali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o wcześniejszy kontakt na adres mailowy: bartlomiej.lasek@ka.policja.gov.pl. Termin i godzina spotkania zostaną ustalone indywidualnie po zgłoszeniu mailowym i będą zależne od ilości zgłoszeń.

Rekrutacja