Mobilne płuca – szare i brudne! Czy takim powietrzem chcą oddychać sosnowiczanie?

W centrum Sosnowca 18 listopada w ramach kampanii "Sprawdź czym oddychasz! Zmień to!" stanęła instalacja Mobilnych Płuc, która ma zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza w regionie.

Mobilne płuca, które pokazują duże stężenie zanieczyszczeń, mocno działają na wyobraźnię. Ich zadaniem jest wskazanie problemu i nakłonienie mieszkańców i samorządowców do wymiany starych kopciuchów i przejścia na zeroemisyjne źródła ogrzewania, które są zarówno w zasobach gminnych jak i gospodarstwach indywidualnych.

- To jest instalacja, która dzięki wbudowanym z tylu wentylatorom oddycha tym samym powietrzem co przechodzący obok mieszkańcy. Obok dużych płuc, znajdują się szczelnie opakowane małe, białe płuca. Identycznie wyglądały te duże, oddychające. Niestety już są szare, a za kilka dni zapewne będą wyglądały jeszcze gorzej. Instalacja obrazuje co dzieje się z naszymi płucami, kiedy wdychamy smog. – informuje Krzysztof Olszak z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego.

- Zaledwie 5 dni wystarczyło by Mobilne Płuca zmieniły kolor z białego na szary i brudny. Widok jest przykry i niepokojący. Tym oddychamy każdego dnia przez prawie 6 miesięcy w roku. Jest to dla nas sygnał, iż jeszcze wiele pracy przed nami, przede wszystkim przed samorządami i instytucjami rządowymi. Należy kłaść nacisk na wsparcie zeroemisyjnych źródeł ogrzewania i rozwój odnawialnych źródeł energii. Zanieczyszczenia, które osiadają na Mobilnych Płucach zamieniając je w szare i brudne są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Pyły PM10, PM2,5 wpływają niezwykle negatywnie na nasz układ oddechowy, na układ krążenia. Negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu można wymienić wiele – podkreśla Aleksandra Rozner z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego.