1 listopada bezpłatnie skorzystamy ze wszystkich linii ZTM!

Od 26 października do 3 listopada 2024 r., w związku ze znacznym wzrostem liczby pasażerów w okresie Wszystkich Świętych, wprowadzone zostaną liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, które mają na celu ułatwienie dojazdów do cmentarzy. 1 listopada przejazd wszystkimi liniami ZTM jest bezpłatny.

1 listopada 2024 r. (piątek – Wszystkich Świętych)

Na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w soboty (niewakacyjne) z uwzględnieniem następujących wyjątków i dodatkowych zmian:

Linie tramwajowe:

na liniach tramwajowych 27, 28 i 38 obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dniu Wszystkich Świętych;

na linii tramwajowej 19 będą kursować większe pojazdy.

Linie autobusowe:

linie autobusowe, które będą kursowały według rozkładów jazdy ważnych w dniu Wszystkich Świętych: M23, M100, M104, M106, 0, 2, 6, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 37, 39, 47, 50, 59, 61, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 88, 111, 126, 129, 130, 131, 155, 160, 160S, 169, 183, 186, 187, 188, 199, 201, 222, 223, 230, 231, 236, 254, 255, 259, 287, 288, 292, 296, 565, 603, 606, 610, 612, 616, 622, 632, 638, 654, 672, 673, 674, 676, 689, 692, 699, 720, 723, 807, 840, 900, 901, 930, 949, 954 i 969|1-969

uruchomionych zostanie 19 dodatkowych linii specjalnych w tym linia C6 w Sosnowcu i Będzinie na trasie:

Zagórze Rondo Jana Pawła II 02 – Zagórze Droga do Klimontowa 02 – Dańdówka Skrzyżowanie 01 – Dańdówka Osiedle 01 – Niwka Cmentarz Komunalny 01 – Niwka Pawiak 01 – Niwka Fabryka 01 – Niwka Kościół 34 – Niwka Fabryka 02 – Niwka Pawiak 02 – Niwka Cmentarz Komunalny 02 – Dańdówka Osiedle 02 – Dańdówka Skrzyżowanie 04 – Dańdówka Cmentarz 02 – Dębowa Góra Zakopiańska 02 – Sosnowiec Osiedle Wanda 01 – Sosnowiec Rondo Ludwik 02 – Sosnowiec Sienkiewicza 01 – Sosnowiec Wspólna 02 – Sosnowiec Piłsudskiego/Sobieskiego 01 – Stary Sosnowiec Odrodzenia 01- Pogoń Aleja Mireckiego 01 – Pogoń Orla 01 – Pogoń Kościół 01 – Pogoń Akademiki 01 – Będzin Cmentarz Komunalny 02 – Będzin Słowiańska 02 – Będzin Szybowa 02 – Będzin Krasickiego 04 – Będzin Stadion 03 – Będzin 11 Listopada 01 – Będzin Dworzec PKP 01 – Będzin Kościuszki 01

Zmiany w organizacji ruchu

W okresie Wszystkich Świętych podobnie jak w latach ubiegłych w rejonie każdego cmentarza na terenie Sosnowca będzie można napotkać zmiany w organizacji ruchu, dlatego też kierowcy, powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie.

Zmiany w organizacji ruchu będą polegały przede wszystkim na uporządkowaniu parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie każdego cmentarza, aby zapewnić bezpieczeństwo i nie dopuścić do zablokowania dróg. Wskazane zostaną miejsca postojowe oraz parkingi zlokalizowane w sąsiedztwie nekropolii oraz wprowadzone zostaną dodatkowe zakazy zatrzymywania przy drogach głównych. Zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie jedynie ul. Smutna od skrzyżowania z ul. Mireckiego.

Władze miasta apelują do wszystkich kierowców o cierpliwość, uwagę i bezwzględne stosowanie się do umieszczonych oznaczeń, zakazów, a w szczególności do wykonywania poleceń policjantów pełniących służbę w rejonie sosnowieckich nekropolii. Drogi zostaną oznakowane w celu uporządkowania sposobu i miejsca parkowania oraz wskazania szczegółowej organizacji ruchu.