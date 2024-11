Zanurz się w świecie tatuażu! Przed nami wystawa, która zaskoczy każdego

Zagłębiowska Mediateka zaprasza 29 listopada o godz.18.00 na wernisaż wystawy „Tatuażysta, kryminalista, artysta?”

Wystawa „Tatuażysta, kryminalista, artysta?”

Wystawa odkryje przed publicznością świat tatuatorów Studia Gold Cat Tattoo, którzy nie tylko zdobią ludzkie ciała, ale także spełniają się artystycznie na innych polach – od rysunku po malarstwo i rzeźbę. Otwarcie wystawy odbędzie się 29 listopada 2024 o godz. 18.00 w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. W programie – oprócz rozmowy z artystami, którą poprowadzi Klaudia Pluta – koncert rock’n’rollowego zespołu The Harpagans! Wstęp wolny.

Opis wystawy

Tatuażysta to KRYMINALISTA? Jeszcze 20 lat temu większość społeczeństwa odpowiedziałaby na to pytanie twierdząco. Tatuaże latami kojarzone były ze światem przestępczym ze względu na ich szczególne miejsce w kulturze więziennej. Zarówno ich posiadanie, jak i wykonywanie spotykało się z pejoratywnym odbiorem. Osoby tatuujące niejednokrotnie mierzyły się z nieuzasadnioną falą krytyki, często poddawano w wątpliwość ich zdolności artystyczne. Społeczeństwo postawiło znak równości między tatuażami a kulturą więzienną, choć wiele z nich powstawało poza zakładami karnymi, w profesjonalnych studiach tatuażu i nosiło znamiona prawdziwych dzieł sztuki. Na szczęście poglądy te bardzo mocno ewoluowały. Tatuaże z roku na rok zyskiwały na popularności, dzisiaj możemy powiedzieć, że już na stałe wpisały się w naszą kulturę. Coraz większy odsetek społeczeństwa nosi tatuaże i już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że tatuażysta to ARTYSTA. Artysta, którego płótnem jest między innymi ludzkie ciało. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na artystyczny aspekt pracy tatuatorów, uświadomienie odbiorcom, że tatuaż potrafi być dziełem sztuki. Ekspozycja ma uwypuklić/podkreślić fakt, że osoby tatuujące spełniają się artystycznie również na wielu innych płaszczyznach takich jak malarstwo, rysunek, grafika czy rzeźba.

NA WYSTAWIE BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ PRACE NASTĘPUJĄCYCH ARTYSTÓW:

Paulina Grzeszna

Agnieszka Krawczyk

Wiktoria Borowicz

Mateusz Skawiński

Ekspozycja będzie dostępna w terminie 29.11.2024 – 31.01.2025, w godzinach otwarcia Zagłębiowskiej Mediateki.