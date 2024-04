Z powodu nowotworów ginekologicznych co roku umiera około sześciu tysięcy Polek. Najbardziej śmiertelny jest rak jajnika – rocznie umiera na niego 2,5 tysiąca kobiet w Polsce.

Badanie dla mieszkanek Sosnowca

4 kwietnia na terenie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przy ulicy Zegadłowicza 3 zorganizowana zostanie akcja promująca zdrowie z obszaru ginekologii onkologicznej. Przedsięwzięcie adresowane jest do mieszkanek Sosnowca w godzinach od 12.00 do 17.00. Cytobus będzie czekał tuż przy wejściu do Izby Przyjęć. To wspólna inicjatywa przy współpracy z Anną Jedynak-Rykałą, wicemarszałkinią województwa śląskiego przy współpracy z podmiotami leczniczymi:

Katowickim Centrum Onkologii,

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim w restrukturyzacji Sp. z o.o.,

Przychodnią Milowice Sp. z o.o. w Sosnowcu,

Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu,

oraz Sosnowieckim Stowarzyszeniem Amazonek „Życie” i Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Sosnowcu mieszkanki Sosnowca będą mogły nieodpłatnie skorzystać z:

badań cytologicznych (cytologia płynna, HPV) wykonywanych w cytobusie, badania ginekologicznego, w tym badania USG ginekologicznego (USG przez powłoki brzuszne oraz USG dopochwowe), konsultacji psychologicznej, konsultacji dietetycznej, konsultacji ginekologicznej, porad i wsparcia sosnowieckich Amazonek, edukacji zdrowotnej poświęconej profilaktyce raka szyjki macicy.

Sosnowiecki Dzień Profilaktyki Ginekologii Onkologicznej ma na celu przede wszystkim przebadanie kobiet pod kątem wczesnego wykrycia zmian nowotworowych szyki macicy oraz spopularyzowanie wiedzy na temat przesiewowych badań profilaktycznych. Istotnym aspektem akcji jest jej wymiar edukacyjny, zwiększający wiedzę na temat nowotworów ginekologicznych, w tym symptomów i objawów, mogących świadczyć o nieprawidłowościach chorobowych. Kobiety zachęcane będą do samokontroli badania piersi.

Jak się przygotować do badania?