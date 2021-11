Sosnowieccy dzielnicowi na pomoc osobom bezdomnym

Sosnowieccy dzielnicowi, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, rozpoczęli już działania na rzecz osób bezdomnych. Każdego dnia kontrolują miejsca, gdzie mogą oni przebywać. Sprawdzają, czy każdy wie, gdzie może uzyskać pomoc.

Dzielnicowi troszczą się o bezdomnych

Działania dzielnicowych jak każdego roku prowadzone są codziennie. Każdorazowo będąc w rejonie, gdzie przebywają bezdomni, mundurowi przypominają im o konieczności zapewnienia sobie ciepłego lokum. W działania włącza się już tradycyjnie również Straż Miejska. Kiedy temperatura znacznie spadnie, to podczas każdej służby obchodowej dzielnicowi sprawdzą miejsca, gdzie najczęściej przebywają bezdomni. Kanały ciepłownicze, opuszczone altany na ogródkach działkowych, domy przeznaczone do wyburzenia, czy prowizoryczne szałasy, ustawiane zwykle na terenach nieużytków - to miejsca, gdzie najczęściej można ich spotkać. Zwykle nie ma w nich żadnego ogrzewania.

Podczas spotkań z mieszkańcami dzielnicowi zbierają również informacje o tym, gdzie można napotkać osoby bezdomne- gdzie w ostatnim czasie zorganizowały one sobie tymczasowe schronienia. Napotkane w tych miejscach osoby informują, w jaki sposób i gdzie mogą otrzymać pomoc w postaci noclegu, ciepłego posiłku, czy miejsca, w którym można się ogrzać. Tłumaczą, jak niebezpiecznie jest nocowanie w niskich temperaturach.

Gdzie szukać pomocy?

Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać, dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na całodobowy bezpłatny numer: 0 800 100 022

W sytuacjach zagrożenia dzwoń po pomoc na numer alarmowy: 112

Osoby bezdomne z terenu Sosnowca mogą uzyskać schronienie w: