Wielki mecz dla Oli już w środę!

Już w środę wielki mecz – dla Oli, uczennicy CKZiU.

Ola jest uczennicą pierwszej klasy Technikum Ekonomicznego

Uczy się w klasie o profilu technik reklamy. Cierpi na głęboką kyfoskoliozę. To choroba polegająca na skomplikowanym skrzywieniu kręgosłupa na wysokości klatki piersiowej. Zniekształcenie to powoduje ucisk na narządy wewnętrzne, ogranicza przestrzeń do ich naturalnego rozwoju i funkcjonowania. Jest przyczyną szeregu dolegliwości, na które cierpi Ola. Nasza uczennica ma zaledwie 14 lat i kręgosłup wykrzywiony o 160 stopni! Jest już tak źle, że miażdży on narządy dziewczynki i zabiera jej oddech – Oli zaczyna już brakować tlenu... Pilna operacja jest jedynym ratunkiem, ale jej koszt to pół miliona dolarów! Dlatego koniecznie przyjdźcie i wesprzyjcie Olę. Możecie to także zrobić licytując.

