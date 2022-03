Pomocna dłoń dla dzieci i młodzieży

W Sosnowcu powstało Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy dla dzieci i młodzieży. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Moc Wsparcia i gminy Sosnowiec. Wsparcie zapewnią również psychologowie kliniczni z Izraela. Wsparcie ukierunkowane jest na osoby, które doświadczyły różnych zdarzeń o charakterze traumatycznym w tym konfliktów wojennych.

W ramach Centrum powstało miejsce przyjazne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, gdzie mogą oni otrzymać profesjonalną i natychmiastową pomoc poprzez nowoczesne formy terapii i wsparcia w rozwoju.

Traumatyczne zdarzenia, nadużycia i inne formy przemocy uderzają we wszystkie aspekty funkcjonowania i rozwoju dzieci i młodzieży.

– Odłączają dzieci od ich uczuć. Odbierają im zaufanie do ludzi i izolują. Trudno im wtedy polegać na dorosłych. Świat staje się nieprzewidywalny i niebezpieczny. Dzieci zmuszone są do zamknięcia się, zaprzeczenia urazowi i odizolowaniu od innych w celu ochrony siebie i przetrwania. Dzieci, które doświadczyły traumy potrzebują bezpiecznych miejsc i wsparcia specjalistów, którzy rozumieją ich doświadczenia i mogą pomóc im się wyleczyć – dodaje przedstawiciel Stowarzyszenia Moc Wsparcia.

Doświadczenie z realizacji zadań stowarzyszenia wskazuje, że zjawisko doświadczania przez dzieci przemocy oraz innych zdarzeń o charakterze urazowym jest istotnym problemem społecznym, a dostępna oferta pomocowa w tym obszarze jest niewystarczająca wobec zapotrzebowania mieszkańców i specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami.

– Bez względu na to, kto lub co generuje uraz i w jakiej formie się on przejawia, to najbardziej cierpią na tym dzieci, zwłaszcza te młodsze, których możliwości zgłoszenia problemu, poproszenia o pomoc są mocno ograniczone. Dlatego też pożądane jest stworzenie systemu odpowiedniego wsparcia terapeutyczno-interwencyjnego dla dzieci doświadczających różnych form urazów, zapewniającego pomoc w stabilnych, przewidywalnych i specjalistycznych warunkach. Miejsce takie będzie również stanowić rozszerzenie oferty pomocowej oferowanej przez istniejące już instytucje pomocowe i oświatowe – wskazuje Paulina Górecka, psychoterapeutka Centrum.