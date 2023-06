Sosnowiec: Zatrzymano czterech poszukiwanych w ciągu kilku dni!

Dzięki skutecznej pracy dzielnicowych z Komisariatu Policji I oraz II zatrzymano w ostatnich dniach łącznie czterech poszukiwanych mężczyzn. Wszyscy trafili do sosnowieckiego aresztu.

Dzielnicowi odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa

Dzięki swojemu bliskiemu kontaktowi z mieszkańcami często mają cenne informacje, które mogą prowadzić do zatrzymania poszukiwanych osób. To właśnie dzięki ich determinacji, profesjonalizmowi i społecznemu zaangażowaniu, w ciągu kilku ostatnich dni aż czterech poszukiwanych mężczyzn trafiło do sosnowieckiego aresztu.

Przypominamy, że zawsze warto mieć kontakt ze swoim dzielnicowym. Jego sylwetkę można znaleźć na stronie internetowej każdej jednostki Policji, czy w aplikacji „Moja Komenda”. Aplikacja ta jest bezpłatna.