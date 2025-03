Łatwiej wyjedziemy z Juliusza: rozpoczęły się prace związane z budową ronda

Rozpoczęły się prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wileńskiej, Łukasiewicza i Minerów na Juliuszu. To newralgiczne dla wschodniej części Sosnowca skrzyżowanie, gdzie ruch utrudnia funkcjonujący również tuż przy nim przejazd kolejowy.

Kolejne ułatwienia dla kierowców

Skrzyżowanie Wileńskiej, Łukasiewicza i Minerów to miejsce ważne nie tylko dla mieszkańców Juliusza, ale też Porąbki, Ostrów Górniczych czy Maczek, którzy tędy przejeżdżają w kierunku centrum Sosnowca. Przebiega też tędy trasa linii autobusowych 34, 220 i 835. Ulica Wileńska to również łącznik z ulicą Maczkowską, którą można dojechać do Jaworzna oraz Dąbrowy Górniczej. Z kolei ul. Łukasiewicza to najszybsze połączenie tej części miasta z drogą S1.

Dzięki inwestycji poprawi się również komunikacja z ulicą Minerów. Właśnie ona jest obecnie jedynym połączeniem z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami, do którego w większości transport obsługiwany jest przez samochody ciężarowe. Pomyślano także o budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Wileńskiej w ul. Minerów, by przy zamkniętym przejeździe kolejowym samochody nie blokowały ruchu.

W ramach inwestycji powstaną również dwa nowe przystanki autobusowe wraz z zatokami, do których będą prowadziły nowe chodniki oraz nowe, doświetlone przejścia dla pieszych.

Koszt prac to 5,8 miliona złotych.