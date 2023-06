"Motoserce" w Sosnowcu. Policjanci uczestniczyli w akcji promującej krwiodawstwo

W ubiegły weekend na terenie naszego miasta odbyła się akcja „Motoserce”, podczas której promowane jest krwiodawstwo oraz bezpieczeństwo motocyklistów. Uczestniczyli w niej również policjanci z sosnowieckiej drogówki.

Motocykliści to nie tylko pasjonaci szybkiej jazdy i emocji na dwóch kółkach

To także społeczność, która potrafi okazać wielką solidarność i zaangażowanie w sprawy społeczne. Dowodem na to jest akcja „Motoserce”. To niezwykła inicjatywa, która łączy dwie ważne sfery - miłość do motocykli i pomoc dla innych. Ideą akcji jest zachęcanie do oddawania krwi. Tym razem „Motoserce” zawitało do naszego miasta. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali mundurowi z sosnowieckiej komendy. Spotkanie z motocyklistami było również doskonałą okazją do przekazania im dawki profilaktyki. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ostrzegali przed brawurą i zwracali uwagę na konieczność cyklicznego sprawdzania stanu technicznego motocykli. Zaznaczyli również, by dbać o bycie widocznym na drodze. Uczestnicy mieli też możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu oraz motocyklu.