Sosnowiec ponownie ugości uczestników Pucharu Świata

2 grudnia w Sosnowcu rozpocznie się Puchar Świata Juniorów w szabli. To jedne z najbardziej prestiżowych i mających najdłuższą tradycję zawodów w całym cyklu Pucharu Świata.

Do rywalizacji zgłosiło się ponad 300 zawodniczek i zawodników, a to oznacza, że sosnowiecki Puchar Świata może pochwalić się rekordową obsadą.

Kto pojawi się na zawodach?

Po raz pierwszy do Sosnowca przyjadą szablistki i szabliści m.in. z Nigru, Peru, Brazylii czy też Uzbekistanu. Na liście są też przedstawiciele z Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Japonii, Indii, Egiptu, Ukrainy, USA, Australii oraz cała plejada europejskich zawodników w tym reprezentanci Polski.

Wśród polskich zawodniczek jest spora grupa szablistek z sosnowieckich klubów: Gabriela Wójcik, Kalina Kordel i Marta Aksamit z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego oraz Zuzanna Lenkiewicz, Zuzanna Porada, Paulina Porada, Karolina Hofman i Emilia Habryn z TMS Zagłębie Sosnowiec.

– Dla mnie szczególny ważny start ze względu na sentyment. To właśnie dzięki Pucharowi Świata w Sosnowcu w 2014 roku dowiedziałam się czym jest szermierka i zakochałam się w tym sporcie – cieszy się Gabriela Wójcik, która będzie reprezentowała barwy Polski i Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.

Sosnowiecki Puchar Świata dla wielu zawodniczek i zawodników był przepustką do wielkiej kariery. – Ciekawym przypadkiem była Amerykanka Mariel Zagunis, która wygrała sosnowiecki Puchar w 2004 roku i w tym samym roku wywalczyła złoty medal Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, a potem powtórzyła sukces w Pekinie (2008). To także 10-krotna medalistka Mistrzostw Świata. W Sosnowcu startował m.in. Aron Szilagyi, który w 2007 roku zajął 3. miejsce, a później trzykrotnie zdobywał olimpijskie złoto (Londyn 2012), Rio (2016), Tokio (2020) – mówi Beata Rak, prezes Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego, który organizuje sosnowiecki Puchar Świata.

Na liście uczestniczek i uczestników Pucharu Świata w Sosnowcu byli także Rebeka Ward z USA (wygrała w 2005 roku i zdobyła brązowy medal na igrzyskach w Pekinie), Nikolay Kovalev z Rosji (wygrał w 2005 i został Mistrzem Świata w Kazaniu w 2014), Andars Szatmari z Węgier (wygrał w 2010 roku, a w 2017 r. Mistrz Świata z Lipska) czy także Yana Egorian z Rosji (Zwyciężyła w Sosnowcu w 2011 roku oraz w IO w Rio de Janerio w 2016 r).

Są również mocne sosnowieckie akcenty. Zuzanna Cieślar zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego w 2017 roku zajęła 7. miejsce, a 2022 zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Europy w tureckiej Antalyi. Jest także aktualną Mistrzynią Polski. Z kolei Marta Puda, która w 2009 zajęła 3. miejsce w Sosnowcu, a w 2018 zajęła 3. miejsce na Mistrzostwach Europy w Nowym Sadzie. To w Sosnowcu po raz pierwszy w życiu wywalczyłam czołową ósemkę. Sosnowiec co roku przyciąga najlepszych zawodników z całego świata. Zapraszam wszystkich na to wyjątkowe szermiercze święto – zachęca mistrzyni Polski, Zuzanna Cieślar z ZKS.

Zmagania zawodniczek i zawodników w kategorii wiekowej do lat 20 będzie można obserwować przez trzy dni: od 2 do 4 grudnia. Pierwszego dnia rywalizowały będą szablistki, drugiego szabliści . Zawody 2 i 3 grudnia rozpoczną się od uroczystej ceremonii otwarcia (godz. 9.30), a finały planowane są na godz. 16.30. 4 grudnia rozegrane zostaną turnieje drużynowe (start godz. 8.00). Finał rywalizacji kobiet planowany jest na godz. 12.00, a mężczyzn na godz. 17.00.

Harmonogram Pucharu Świata w Szabli

Sosnowiec 2022 (hala MOSiR przy ul. Żeromskiego 4c, wstęp bezpłatny)

2 grudnia (piątek)

9.30 – ceremonia otwarcia

10.00 – start rywalizacji kobiet

16.30 – finały

3 grudnia (sobota)

9.30 – ceremonia otwarcia

10.00 – start rywalizacji mężczyzn

16.30 – finały

4 grudnia (niedziela)

8.00 – start drużyn kobiecych

12.00 – finały

13.00 – start drużyn męskich

17.00 – finały