Sosnowiec: Ponad 14 ha Lasu Zagórskiego będzie objęte ochroną

Sosnowiczanie będą mieli na swoim terenie jeden z większych użytków ekologicznych w kraju. Ponad 14 ha Lasu Zagórskiego ze stawami Herbatka i Cioch będzie objęte ochroną.

Trwają uzgodnienia pomiędzy leśnikami z Nadleśnictwa Siewierz a pracownikami Urzędu Miasta w Sosnowcu związane z ustaleniem granic, w których chronione będą siedliska hydrogeniczne z występującymi na tym terenie płazami, gadami i gatunkami roślin bagiennych. Nie do przecenienia jest także rola tego terenu w retencjonowaniu wody. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przyjętym harmonogramem, stosowną uchwałę radni otrzymają do przegłosowania już na marcowej sesji RM.

- Zdajemy sobie sprawę, że wspomniana część Lasu Zagórskiego jest darzona przez sosnowiczan szczególnym sentymentem i pamięcią z czasów dzieciństwa, kiedy chodzili nad tamtejsze stawy kąpać się, wędkować, w weekendy wypoczywać całymi rodzinami. Z czasem to miejsce zagospodarowała przyroda, stawy porosły roślinnością i przejęły je we władanie zwierzęta – mówi Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz. - Powstanie użytku ekologicznego nie oznacza zaniechania przez leśników prac pielęgnacyjnych na tym terenie. Przeciwnie, aby chronić cenny przyrodniczo i kulturowo obszar, trzeba na bieżąco monitorować i wyprzedzać procesy przyrodnicze. Stosując jedynie ochronę bierną, można bowiem utracić to, co chcemy zachować – kończy.