Sosnowiec: Festiwal Kolorów w Parku Sieleckim już 2 września. Święto Holi zawita do miasta

To będzie wyjątkowo kolorowe i głośne zakończenie wakacji 2023. W Parku Sieleckim 2 września po raz kolejny odbędzie się Festiwal Kolorów. Wśród atrakcji m.in. sety DJ’skie na żywo, koncerty, pyszne jedzenie prosto z foodtrucków i konkursy z nagrodami.

To już pewne – Festiwal Kolorów zawita do Sosnowca. Święto Holi, które w wielu miastach Polski przyciąga tłumy zawita do Parku Sieleckiego 2 września 2023 r. Będzie to zatem huczne pożegnanie wakacji i powitanie nowego roku szkolnego.

Nieważne ile masz lat, jakiej muzyki słuchasz! Ważne, że potrafisz się uśmiechać i lubisz spędzać czas w gronie zwariowanych osób. Cały festiwal wypełnia atmosfera wiecznej wesołości. Młodzi i starsi, wszyscy tańczą, śpiewają i bawią się, rzucając Kolory w powietrze! To idealne miejsce aby się wyszaleć i zrobić niesamowite zdjęcia – zapewniają organizatorzy Festiwalu Kolorów.

Start imprezy zaplanowano na godzinę 15.00, a ostatni wyrzut kolorów o godzinie 20.00. Podczas festiwalu zostanie zapewniony dostęp do 11 różnych kolorów holi – to proszki przyjazne środowisku, nieszkodliwe, niealergiczne i posiadają odpowiednie certyfikaty. Kolory łatwo zmywają się ze skóry oraz znikają z większości materiałów podczas prania. Organizatorzy proszą, aby nie przynosić swoich proszków.

Festiwal Kolorów to nie tylko wyrzucanie w górę przez tysiące ludzi kolorów Holi, które tworzą wielką barwną chmurę. Na uczestników czekać będzie moc atrakcji, w tym muzyka na żywo i sety najlepszych DJ’ów (o tym, kto zagra podczas Festiwalu Kolorów organizatorzy powiadomią już wkrótce), a także strefa gastronomiczna z foodtruckami, konkursy z nagrodami i strefa partnerów imprezy.