"Sosnowiec – Miasto Wielu Kultur". Weź udział w biegu!

Urząd Miasta Sosnowiec zaprasza do udziału w biegu "Sosnowiec – Miasto Wielu Kultur", który odbędzie się 2 maja 2024 r. w Parku im. Jacka Kuronia.

Sosnowiecki bieg w Parku Kuronia

Bieg wystartuje o godzinie 17:00 w Parku im. Jacka Kuronia sprzed obiektu “Muszelka”. W tym samym miejscu się również zakończy. Trasa biegu przebiegać będzie ulicami Sosnowca, alejami Parku im. J. Kuronia wg planu trasy w załączniku do regulaminu. Dystans to 3600 metrów (sugerowane 2 okrążenia po 1800 m).

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji projektu „WELDI” dofinansowanego ze środków programu URBACT IV. Celem imprezy jest integrowanie nowo przybyłych mieszkańców Sosnowca, ze społecznością lokalną, podnoszenie wiedzy uczestników o wielokulturowości i promowanie zdrowego trybu życia.

Rezerwacje miejsc na podstawie imienia i nazwiska uczestnika przyjmowane będą drogą mailową (ekaraban@um.sosnowiec.pl) lub telefoniczną (32 296 07 45) do 30 kwietnia do godz. 14:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku pozostania wolnych miejsc, organizator dopuszcza możliwość zapisów w biurze imprezy w dniu biegu (od 14:30 do 16:30). W tym przypadku o udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin wydarzenia i szczegółowy program imprezy

Organizatorami imprezy są Miasto Sosnowiec i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec.